Софія Ротару абсолютно байдужа: спливли цікаві факти про співачку

Софія Ротару дуже скромна і невередлива. Про це розповів промоутер виконавиці Сергій Лавров.

За словами менеджера, українській співачці, наприклад, абсолютно все одно, на якій машині їздити, адже в марках автомобілів вона навіть не розбирається.

"Головне, щоб не тряслася і була тепла", - запевняє директор суперзірки.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Також цікавим виявився той факт, що у побутовому райдері співачки є домашня курочка і домашні яйця. Це все має подаватися у номер співачки перед концертом в готовому вигляді.

"У нас навіть хохма ходила. Ми ж в літаках літаємо, там в бізнес-класі завжди нагодують, в готелі їсти вже не хочеться. У нас є спеціально навчена людина Наташа - вона і кухар, і доктор, і костюмер. Софія Михайлівна їй каже: "Наташа, спакуй курочку - потім з'їмо". На наступний день приїжджаємо в інше місто, а там знову курочку подають. "Ой, а ми ж ще минулу не доїли! Ту діставай, а цю пакуй". Людина вона економна, нічого не викине. У нас навіть колектив жартував: "Наша Софія Михайлівна любить вчорашню курочку!" - розповів Лавров в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)