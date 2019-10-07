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Верка Сердючка заставила пуститься в пляс владельца Dolce & Gabbana (видео)

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 12:33
Верка Сердючка заставила пуститься в пляс владельца Dolce & Gabbana (видео)
Верка Сердючка заставила танцевать Доменико Дольче (коллаж РБК-Украина)

Верка Сердючка зажгла на вечеринке Стеллы Аминовой в Милане

Верка Сердючка, развлекавшая недавно гостей на свадьбе Ассоль, выступила на закрытой вечеринке под названием Dolce & Gabbana в честь дня рождения российской бизнесвумен Стеллы Аминовой, которая прошла в Милане.

"Сердючка на 40-летие - это прямо запрещенка, почти что хамон и пармезан. Столичная бизнесвумен, мать 6 детей и хозяйка магазина "5 Kids" на Патриках широко отмечает свои 40 - новые 20. Вывезла большую тусовку в Милан. Кроме Сердючки там замечены Светлана Бондарчук, Софья Капкова и даже Доменико Дольче. Ему-то особенно приятно было услышать "А я иду такая вся в Дольче & Габанна", - пишет Telegram-канал "Только никому".

Верка Сердючка заставила пуститься в пляс владельца Dolce &amp; Gabbana (видео)

Верка Сердючка зажгла в Милане (фото: instagram.com/v_serduchka)

На видео, которые опубликовала в сети подруга Стеллы Аминовой 50-летняя Светлана Бондарчук, видно, как песни украинской суперзвезды заставляют пускаться в пляс именинницу и ее друзей.

На кадрах также видно, как счастливый Доменико Дольче снимает на телефон выступление Верки Сердючки, двигаясь в ритм музыки.

Верка Сердючка на празднике, устроенном одной из самых богатых женщин России

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