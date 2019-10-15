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Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото

Lite » Мода 15.10.2019 - 15:31
Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники Сони назвали ее новые фото "мистическими"

Соня Евдокименко серьезно взялась за создание “своего бренда”. Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару активно развивается в направлении модного блогера и модели. Девушка постоянно показывает результат новых модных съемок для различных брендов, а также просто делится стильным вдохновением. Не так давно Соня показала очень трендовый образ в полностью черных тонах. Блогер и модель позировала в мини-платье в бельевом стиле, спортивной куртке и ботфортах. Получился экстремальный лук!

Новый пост Евдокименко, как обычно, посвящен моде. На этот раз внучка Софии Ротару показала стильный осенний образ на каждый день. На новом “расслабленном” фото Евдокименко позирует в черном мини-платье в рубашечном стиле. Отметим, что черный цвет особенно актуален этой осенью! На плечи наброшен теплый и уютный кардиган с ярким принтом от бренда Alanui. Кстати, этот бренда принадлежит бизнесмену Николо Одди - возлюбленный бразильской супермодели Алессандры Амбросио. Красотку очень часто можно увидеть в нарядах от любимого.

“Обратите внимание на крошечные чудеса”, - загадочно подписала фото девушка.

Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото

Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото

Стильная Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники блогера также поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Твоя красота заставляет улыбаться”
  • “Согласна, будем замечать маленькие чудеса, начнут происходить большие”
  • “Интересный эффект на фото, необычно смотрится”
  • “Такое таинственное настроение на фото”
  • “Какие красивые глаза, прям не хочется отрываться от них”
  • “Очень красивая фотография”

Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото

Скриншот комментариев: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, ранее счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.

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