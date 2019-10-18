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Лобода показала новое фото с Линдеманном и устроила жуткий скандал из-за чайника

STYLERПерсоны    18.10.2019 - 11:13
Лобода показала новое фото с Линдеманном и устроила жуткий скандал из-за чайника
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Стало известно об "понтах" и капризах Светланы Лободы перед концертами

Светлана Лобода и ее команда бывают очень капризны. О "понтах" украинской певицы, которая большую часть времени гастролирует по России, рассказал известный промоутер Сергей Лавров.

По его словам, перед концертами Лобода требует покупать для нее новые чайники. А директор суперзвезды лично проверяет посуду. Лавров вспомнил, что в одном из городов, где должна была выступать Светлана, организаторы недоглядели и предоставили "вчерашний чайник с кусочком накипи".

Лобода показала новое фото с Линдеманном и устроила жуткий скандал из-за чайника

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Был жуткий скандал", - рассказал Лавров "Комсомольской правде" и добавил, что в итоге организаторы приносили команде певицы чек, чтобы те посмотрели, что чайник новый и "великая Лобода ничем не отравится".

Интересным оказался тот факт, что в последнее время организаторов выступлений Светланы Лободы пугает не так ее бытовой райдер, а бонусы за концерт.

"Я слышал, что директор Светы договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом артиста требует дополнительную плату. Молва разнеслась быстро, и все боялись попасть на деньги", - отметил звездный промоутер.

Лобода показала новое фото с Линдеманном и устроила жуткий скандал из-за чайника

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Что ест и пьет Лобода перед концертами

К слову, если говорить о бытовом райдере украинской певицы, то в нем есть несколько довольно интересных пунктов. Например:

  • летает Лобода только бизнес-классом, предпочитает "Аэрофлот" ("Сухой Суперджет", кстати, который не так давно загорелся в московском аэропорту, - у нее в "черном" списке);
  • звезду обязательно должны сопровождать как минимум двое охранников;
  • номер в гостинице - президентский люкс, не меньше;
  • суточные певице в размере 200 долларов выплачиваются независимо от питания в отеле;
  • автомобиль - только Rolls-Royce или Maybach не старше двух лет;
  • в гримерке - напитки и закуски с "ресторанной подачей": суп на кокосовом молоке, спаржа на гриле, сахарозаменитель, итальянское вино 12-летней выдержки, шампанское Dom Perignon, цена которого больше 10 тыс. грн за бутылку.

Как Светлана Лобода празднует день рождение

18 октября Светлана Лобода празднует день рождения - певице исполняется 37 лет. Артистка уже успела погулять на вечеринке в честь своего праздника. В Instagram женщина опубликовала фото вечеринки, куда были приглашены члены ее команды и звездные друзья.

"Мой день", - написала Лобода и добавила хештег #мояночь.

На одном из снимков, кстати, Светлана позирует с культовым вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который, скорее всего, является отцом ее младшей дочери Тильды, и дизайнером Бичоллой (Анзором Тетрадзе).

Лобода показала новое фото с Линдеманном и устроила жуткий скандал из-за чайника

Светлана Лобода и Тиль Линдеманн (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Какая нежная! Светлана Лобода взбудоражила сеть трепетным фото с младенцем Лобода впервые рассказала об отце Тильды
Новости Украины Лобода
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