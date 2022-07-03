Сочные чебуреки из кабачков: попробуете раз и будете готовить постоянно

В сезон кабачков можно вволю поэкспериментировать с блюдами из этого универсального овоща. Предлагаем вам попробовать приготовить настоящие кабачковые чебуреки!

Ингредиенты

Кабачки - 600 г (2 шт. молодые)

Молоко - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 100-120 г (ориентируйтесь по густоте теста)

Соль - 1 ч. л. + 1/3 ч. л.

Зеленый лук - небольшой пучок (зеленая часть в тесто)

Для начинки:

Фарш говяжий - 250 г

Вода - 50 г (если фарш покупной, то воду не надо добавлять)

Соль, черный перец - по вкусу

Зеленый лук - оставшаяся белая часть

Скриншот: Такими будут наши готовые чебуреки внутри

Пошаговое приготовление кабачков

Кабачки натрите на терке, можно или на крупной, или на мелкой. Добавьте 1 ч. л. соли, перемешайте и оставьте минут на 10-15.

Фарш посолите и поперчите по вкусу. Добавьте мелко нарезанную белую часть зеленого лука.

Кабачки отожмите. Чем больше сока вам удастся выжать, тем меньше муки добавите дальше. Добавьте молоко, яйцо, мелко нарезанный зеленый лук. Можно еще подсолить около 1/3 ч. л. соли, так как почти вся соль уходит вместе с соком.

Постепенно вводите муку, около 100 г - может быть чуть больше или чуть меньше.

Если сковорода с антипригарным покрытием, то необязательно смазывать ее растительным маслом, если же сомневаетесь, то смажьте тонким слоем. Выложите несколько столовых ложек теста, разровняйте его в круглый тонкий блинчик.

Когда тесто немного схватилось, на одну часть теста положите фарш, накройте второй частью, стараясь, чтобы края скрепились и обжарьте на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты до полной готовности фарша внутри.