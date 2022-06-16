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Готовим ленивый пирог из лаваша: быстрый рецепт-выручалка

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Четверг 16 июня 2022 08:01
Готовим ленивый пирог из лаваша: быстрый рецепт-выручалка Скриншот видео: Пирог из лаваша и сыра по быстрому рецепт
Автор: Светлана Мащенко

Пирог из лаваша можно сформировать за считанные минуты, поставить все это в духовку и останется лишь насладиться потрясающим сочетанием тонкого теста, пропитанного молочно-яичной смесью, и сырно-творожной начинки.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Моцарелла - 150 г
  • Творог - 200 г
  • Черный молотый перец, соль - по вкусу
  • Лаваш - 2 шт. (200 г)
  • Яйцо - 4 шт.
  • Молоко - 200 г
  • Сливочное масло - 30 г

Пошаговое приготовление

Натрите сыр на терке. Смешайте творог и моцареллу. Разделите начинку на 3 части. Разрежьте лаваш на 4 прямоугольника.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.

Смочите лаваш в яйце и молоке, выложите в форму для запекания. Сверху выложите часть начинки, повторите так, пока не накроете все последним листом лаваша.

Вылейте оставшуюся яично-молочную смесь в форму. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали, как приготовить самый простой яблочный пирог, для которого даже не нужно замешивать жидкое тесто.

Также сообщалось, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.

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