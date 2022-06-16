Готовим ленивый пирог из лаваша: быстрый рецепт-выручалка

Пирог из лаваша можно сформировать за считанные минуты, поставить все это в духовку и останется лишь насладиться потрясающим сочетанием тонкого теста, пропитанного молочно-яичной смесью, и сырно-творожной начинки.

Вылейте оставшуюся яично-молочную смесь в форму. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Смочите лаваш в яйце и молоке, выложите в форму для запекания. Сверху выложите часть начинки, повторите так, пока не накроете все последним листом лаваша.

Натрите сыр на терке. Смешайте творог и моцареллу. Разделите начинку на 3 части. Разрежьте лаваш на 4 прямоугольника.

Ранее мы писали, как приготовить самый простой яблочный пирог, для которого даже не нужно замешивать жидкое тесто.

Также сообщалось, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.