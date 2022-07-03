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Соковиті чебуреки з кабачків: спробуєте раз і будете готувати постійно

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Неділя 03 липня 2022 09:36
Соковиті чебуреки з кабачків: спробуєте раз і будете готувати постійно Скрін: Чебуреки з кабачків
Автор: Світлана Мащенко

У сезон кабачків можна досхочу поекспериментувати зі стравами з цього універсального овоча. Пропонуємо вам спробувати приготувати справжні кабачкові чебуреки!

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Кабачки - 600 г (2 шт. молоді)
  • Молоко - 50 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 100-120 г (орієнтуйтеся по густоті тесту)
  • Сіль - 1 ч. л. + 1/3 ч. л.
  • Зелена цибуля - невеликий пучок (зелена частина в тісто)

Для начинки:

  • Фарш яловичий - 250 г
  • Вода - 50 г (якщо фарш покупний, то воду не треба додавати)
  • Сіль, чорний перець - за смаком
  • Зелена цибуля - біла частина, що залишилася

Соковиті чебуреки з кабачків: спробуєте раз і будете готувати постійно

Скріншот: Такими будуть наші готові чебуреки всередині

Покрокове приготування кабачків

Кабачки натріть на тертці, можна або на крупній, або на дрібній. Додайте 1 ч. л. солі, перемішайте і залиште хвилин на 10-15.

Фарш посоліть і поперчіть за смаком. Додайте дрібно нарізану білу частину зеленої цибулі.

Кабачки відіжміть. Чим більше соку вам вдасться вичавити, тим менше борошна додасте далі. Додайте молоко, яйце, дрібно нарізану зелену цибулю. Можна ще підсолити близько 1/3 ч. л. солі, так як майже вся сіль йде разом з соком.

Поступово введіть борошно, близько 100 г - може бути трохи більше або трохи менше.

Якщо сковорода з антипригарним покриттям, то необов'язково змащувати її рослинною олією, якщо ж сумніваєтеся, то змастіть тонким шаром. Викладіть кілька столових ложок тіста, розрівняйте його в круглий тонкий млинець.

Коли тісто трохи схопилося, на одну частину тіста покладіть фарш, накрийте другою частиною, намагаючись, щоб краю скріпилися і обсмажте на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини до повної готовності фаршу всередині.

Раніше ми писали, як приготувати бюджетну смакоту з кабачків, після якої ви більше не будете їх смажити.

Також кулінар розповіла про рецепт ледачого пирога з лаваша.

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