Бюджетная вкуснятина из кабачков: вы больше не будете их жарить

Кабачки - универсальный овощ, из которого готовят все что угодно - от супов до пирогов. Предлагаем вам бюджетный вариант легкой и пикантной закуски - кабачковый рулет.

Ингредиенты:

Кабачки - 550 г (3 маленьких)

Мука - 3 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сметана - 1 ст. л. с горкой

Яйцо - 3 шт. (2 крупных)

Для начинки:

Плавленные сырки - 3 шт. (210 г)

Майонез или сметана - по вкусу

Чеснок - 2 зубчика

Помидор - 2 шт.

Скриншот: Рулет из кабачков

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки на терке. Добавьте 0,5 ч. л. соли, перемешайте и оставьте на 5 минут.

Отожмите жидкость с кабачков. Добавьте яйца, сметану и муку. Перемешайте до однородности.

Выложите на пергамент и выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов.

Натрите плавленные сырки на терке. Измельчите чеснок. Добавьте майонез по вкусу.

Тонко нарежьте помидор. Смажьте остывший корж из кабачков нашей массой из сырков, чеснока и майонеза, выложите кусочки помидоров, сверните в рулет.

Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

Нарежьте на порционные кусочки.