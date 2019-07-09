Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка

Доктор Комаровский дал родителям несколько дельных советов
Доктор Комаровский рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при покупке, хранении и употреблении молока и молочных продуктов, чтобы избежать отравления. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.
По словам Евгения Комаровского, молоко и молочные продукты являются отличной средой для размножения бактерий, которые далеко не всегда полезны.
Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: kensingtonmums.co.uk)
Педиатр дал ряд советов, как сделать этот полезный для ребенка продукт еще и безопасным.⠀
"Сумка-холодильник - признак вашей мудрости и предусмотрительности", - считает Евгений Комаровский.
Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: kensingtonmums.co.uk)
Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напоследок доктор Комаровский посоветовал маркировать упаковку с молочными продуктами, после их открытия.
"И даже если у вас прекрасный холодильник и надежная чистая тара, забудьте о заявленных на упаковке сроках хранения, если вы открыли упаковку. Запомните цифру "пять" - 5 дней после разгерметизации. И все! После 5-го дня ваша бережливость превращается в самонадеянность", - резюмировал педиатр.
К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.
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