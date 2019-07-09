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Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка

STYLERПерсоны    09.07.2019 - 22:05
Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал родителям несколько дельных советов

Доктор Комаровский рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при покупке, хранении и употреблении молока и молочных продуктов, чтобы избежать отравления. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, молоко и молочные продукты являются отличной средой для размножения бактерий, которые далеко не всегда полезны.

Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка

Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

Педиатр дал ряд советов, как сделать этот полезный для ребенка продукт еще и безопасным.⠀

  • Внимательно изучите упаковку перед покупкой: она не должна иметь повреждений. Обязательно обратите внимание на сроки годности.
  • Выбирайте упаковку такого объема, чтобы семья смогла употребить ее содержимое в течение дня после открытия.
  • Оцените время, потраченное на дорогу от холодильника в магазине до домашнего холодильника, поскольку жара значительно увеличивает риск порчи молочных продуктов.

"Сумка-холодильник - признак вашей мудрости и предусмотрительности", - считает Евгений Комаровский.

Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка

Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

  • Молоко с полки в магазине нужно брать в последнюю очередь - непосредственно перед походом на кассу.
  • Не "играйте в рулетку" с покупкой молочных продуктов на развес или разлив - это опасная затея, учитывая что на дворе XXI век.
  • Отдавайте предпочтение упаковке "тетрапак" - она надежнее и безопаснее полиэтиленовых пакетов.
  • Оптимальной температурой для хранения молочных продуктов в холодильнике являются +2... +4 °С. Более +5 °С - недопустимо.
  • Не храните молочные продукты в дверцах холодильника, где температура выше.
  • Всегда плотно закрывайте упаковку с молочными продуктами. Если заводская тара этого не позволяет, переложите в закрывающуюся емкость.

Будьте осторожны: Комаровский рассказал об употреблении популярного напитка

Комаровский рассказал об осторожности при употреблении молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

    Напоследок доктор Комаровский посоветовал маркировать упаковку с молочными продуктами, после их открытия.

    "И даже если у вас прекрасный холодильник и надежная чистая тара, забудьте о заявленных на упаковке сроках хранения, если вы открыли упаковку. Запомните цифру "пять" - 5 дней после разгерметизации. И все! После 5-го дня ваша бережливость превращается в самонадеянность", - резюмировал педиатр.

    К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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