Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав батькам кілька слушних порад

Доктор Комаровський розповів про заходи безпеки, які слід дотримуватися при купівлі, зберіганні та вживанні молока і молочних продуктів, щоб уникнути отруєння. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, молоко і молочні продукти є відмінним середовищем для розмноження бактерій, які далеко не завжди корисні.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

Педіатр дав низку порад, як зробити цей корисний для дитини продукт ще й безпечним.⠀

Уважно вивчіть упаковку перед покупкою: вона не повинна мати ушкоджень. Обов'язково зверніть увагу на термін придатності.

Вибирайте упаковку такого об'єму, щоб сім'я змогла вжити її вміст протягом дня після відкриття.

Оцініть час, витрачений на дорогу від холодильника в магазині до домашнього холодильника, оскільки спека значно збільшує ризик псування молочних продуктів.

"Сумка-холодильник - ознака вашої мудрості і передбачливості", - вважає Євген Комаровський.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

Молоко з полиці в магазині потрібно брати в останню чергу - безпосередньо перед походом на касу.

Не "грайте в рулетку" з покупкою молочних продуктів на вагу або розлив - це небезпечна затія, враховуючи, що на дворі XXI століття.

Віддавайте перевагу упаковці "тетрапак" - вона надійніше і безпечніше поліетиленових пакетів.

Оптимальною температурою для зберігання молочних продуктів в холодильнику є +2... +4 °С. Понад +5 °С - неприпустимо.

Не зберігайте молочні продукти у дверцятах холодильника, де температура вище.

Завжди щільно закривайте упаковку з молочними продуктами. Якщо заводська тара цього не дозволяє, перекладіть в закриту ємність.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Наостанок доктор Комаровський порадив маркувати упаковку з молочними продуктами, після їх відкриття.

"І навіть якщо у вас прекрасний холодильник і надійна чиста тара, забудьте про заявлені на упаковці терміни зберігання, якщо ви відкрили упаковку. Запам'ятайте цифру "п'ять" - 5 днів після розгерметизації. І все! Після 5-го дня ваша ощадливість перетворюється в самовпевненість", - резюмував педіатр.

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