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Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

STYLERПерсони    09.07.2019 - 22:05
Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав батькам кілька слушних порад

Доктор Комаровський розповів про заходи безпеки, які слід дотримуватися при купівлі, зберіганні та вживанні молока і молочних продуктів, щоб уникнути отруєння. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, молоко і молочні продукти є відмінним середовищем для розмноження бактерій, які далеко не завжди корисні.

Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

Педіатр дав низку порад, як зробити цей корисний для дитини продукт ще й безпечним.⠀

  • Уважно вивчіть упаковку перед покупкою: вона не повинна мати ушкоджень. Обов'язково зверніть увагу на термін придатності.
  • Вибирайте упаковку такого об'єму, щоб сім'я змогла вжити її вміст протягом дня після відкриття.
  • Оцініть час, витрачений на дорогу від холодильника в магазині до домашнього холодильника, оскільки спека значно збільшує ризик псування молочних продуктів.

"Сумка-холодильник - ознака вашої мудрості і передбачливості", - вважає Євген Комаровський.

Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

  • Молоко з полиці в магазині потрібно брати в останню чергу - безпосередньо перед походом на касу.
  • Не "грайте в рулетку" з покупкою молочних продуктів на вагу або розлив - це небезпечна затія, враховуючи, що на дворі XXI століття.
  • Віддавайте перевагу упаковці "тетрапак" - вона надійніше і безпечніше поліетиленових пакетів.
  • Оптимальною температурою для зберігання молочних продуктів в холодильнику є +2... +4 °С. Понад +5 °С - неприпустимо.
  • Не зберігайте молочні продукти у дверцятах холодильника, де температура вище.
  • Завжди щільно закривайте упаковку з молочними продуктами. Якщо заводська тара цього не дозволяє, перекладіть в закриту ємність.

Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

    Наостанок доктор Комаровський порадив маркувати упаковку з молочними продуктами, після їх відкриття.

    "І навіть якщо у вас прекрасний холодильник і надійна чиста тара, забудьте про заявлені на упаковці терміни зберігання, якщо ви відкрили упаковку. Запам'ятайте цифру "п'ять" - 5 днів після розгерметизації. І все! Після 5-го дня ваша ощадливість перетворюється в самовпевненість", - резюмував педіатр.

    До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

    Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

    Також ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

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