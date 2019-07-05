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Шарлатанство: Комаровский рассказал, как отличить хорошего врача от доморощенного

STYLERПерсоны    05.07.2019 - 09:31
Шарлатанство: Комаровский рассказал, как отличить хорошего врача от доморощенного
Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский напомнил, что "правильный" врач должен лечить по международным стандартам

Доктор Комаровский рассказал, как отличить врача, который действует по международному протоколу, от "доморощенного", назначающего непонятные, совершенно не нужные ребенку лекарства. Об этом именитый педиатр сообщил в видео на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, для того, чтобы определить квалифицированность педиатра, учиться нужно прежде всего маме. Когда медик назначает, к примеру, какие-либо гепатопротекторы или лекарства, улучшающие мозговое кровообращение, это может стать свидетельством его непрофессионализма, - утверждает Комаровский.

"Это все чистое наше шарлатанство", - заявляет педиатр.

Шарлатанство: Комаровский рассказал, как отличить хорошего врача от доморощенного

Комаровский рассказал, как отличить настоящего врача от шарлатана (фото: goodhousekeeping.com)

Кроме того, Комаровский считает, что "доморощенный врач" может назначить совершенно ненужное исследование кала на дисбактериоз, антибиотик при бронхите или же "25 лекарств при соплях".

"Если врач говорит: "Вам нельзя гулять", "Вам нельзя открыть окно", вот это уже не имеет отношения к медицине вообще", - говорит Комаровский.

Доктор Комаровский утверждает, что квалифицированный медик, во-первых, должен произнести диагноз, а во-вторых, родители не должны стесняться спросить, назначенный препарат - это международный протокол или это из "опыта врача".

Комаровский рассказал, как отличить настоящего врача от шарлатана (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

К слову, доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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