Плохая мать: Супрун резко высказалась о декретном отпуске для женщин

Ульяна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун считает, что женщинам нужно давать не длительный декрет, а возможность совмещать карьеру и материнство

Уляна Супрун поделилась своим отношением на тему гендерного равенства. И. о. главы Минздрава считает, что лидерство не имеет пола, а все разговоры о соотношении мужчин и женщин на руководящих должностях - это лишь статистика, не имеющая отношения к равенству полов. Об этом чиновник рассказала на своей Facebook-странице.

По словам Уляны Супрун, гендерное равенство - это, когда женщины, так же, как мужчины, естественно заходят на разные должности, без обязательного квотирования. К тому же, женское лидерство в Украине является синонимом серьезных вызовов, и нужно еще много работы, чтобы оно стало фактором социального и экономического развития.

Для того, чтобы женщина имела возможность полноценного личностного и профессионального развития, необходимо прежде всего отойти от стереотипа, что женщина, которая возвращается к работе, как можно раньше после рождения ребенка - это плохая мать.

"Таких женщин часто осуждают за то, что они вместо круглосуточного ухода за ребенком выбирают карьеру и саморазвитие. Так, будто эти понятия полностью исключают друг друга", - пишет Супрун.

В нашей стране по-прежнему работают такие советские "женские льготы", как возможность уйти в декрет на 70 рабочих дней до родов и 56 после. А также взять отпуск "по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста". Но Уляна Супрун считает, что такая система уже изжила себя, и необходимо создавать условия, когда женщина может полноценно самореализовываться параллельно с материнством.

Супрун высказалась о декретном отпуске и гендерном равенстве (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Подобная практика уже давно работает в развитых западных странах, где существуют выплаты на услуги няни, обустройство детских комнат с надлежащим уходом на предприятиях и в органах государственной власти, а также социальные услуги по психологической поддержки матерям.

В нашей стране, пишет Супрун, уже был сделан первый шаг в этом направлении. Это запуск программы "Муниципальная няня", при которой родители получают ежемесячную компенсацию на услуги няни.

К тому же, равными между мужчиной и женщиной должны быть и обычные будничные вещи, такие как распределение времени с детьми, закупка продуктов, приготовление пищи и другие рутинные вещи, которые в реальной жизни отнимают много времени, если делать их самому или самой.

"Женщины сильнее, чем думают мужчины. Стоит вспомнить женщин-военных, воюющих на Востоке, волонтерок и активисток, которые выполняют вроде бы опасную мужскую работу. Или тех женщин, которые не боялись высказать свою позицию, не шли на компромиссы со злом и боролись за правду - как Катя Гандзюк", - пишет Уляна Супрун.

И. о. министра охранения здоровья резюмировала, что каждый из нас прежде всего человек, характер и способности которого зависят от усилий над собой, приоритетов, ценностей и целей, которые он себе ставит, а вовсе не от пола.

Напомним, Уляна Супрун рассказала украинцам о необходимости отказаться от пластика.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, когда семейный врач может отказаться от своего пациента.