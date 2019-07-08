В этом вся проблема: Комаровский развенчал миф о воспалении легких

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский объяснил, что нужно делать, чтобы ребенок не заболел опасной болезнью

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей о том, какие способы профилактики пневмонии существуют. Он объяснил, что нужно делать взрослым, чтобы ребенок не получил воспаление легких вследствие простудных заболеваний. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

Евгений Комаровский отметил, что самый важный фактор в профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, так как именно они становятся причиной развития воспаления легких чаще всего.

"То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: "Чем дышать?" – добавил детский врач.

Он объяснил, что также важно отказаться от всевозможных лекарств, которые не могут стать профилактикой для воспаления легких, а зачастую только усугубляют ситуацию.

"Опять-таки огромное количество лекарств, которые вы используете, сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь, и вы об этом часто не знаете, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому будьте осторожны. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно. Но только в этом не заинтересованы огромное количество аптекарей. Вот в чем вся проблема", - резюмировал доктор Комаровский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский развенчал миф о развитии детей.

А также рассказывали о том, что Комаровский предостерег родителей об опасности.