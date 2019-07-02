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Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи

STYLERПерсоны    02.07.2019 - 07:43
Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский посоветовал, как избавиться от неприятного заболевания

Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, фурункулы в 100% случаев вызваны бактерией золотистого стафилококка. И возникновению фурункулов в организме человека способствует несколько факторов:

  • особенности иммунной системы отдельно взятого человека;
  • особенности окружающей среды - контакты кожи с чем-то, качество воды, качество одежды, стирального порошка и т. д.
  • гормональный фон человека, поскольку фурункул - это закупорка потовых и сальных желез с инфицированием, а вязкость секрета сальных желез зависит именно от гормонального фона. 

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Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи

Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Педиатр рассказал, что лечение фурункулов - это комплексный процесс, состоящий из трех подходов:

  • антибактериальные препараты местного действия;
  • антистафилококковые антибиотики для приема внутрь (в случае повторяющегося, рецидивирующего, фурункулеза);
  • анализ внешних факторов - чем стираем, какая одежда, вода, то есть, того, что происходит в окружении человека, страдающего от фурункулов;
  • хирургическое лечение крупных фурункулов или сливающихся, которые называют карбункулами.

Требует длительного лечения: Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи

Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов и причине их появления (фото: momjunction.com)

Отметим, что педиатр рассказал, что лечение фурункулеза - это довольно сложный и длительный процесс, который предполагает прием курса антибактериальных препаратов продолжительностью не менее десяти дней.

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Напомним, Комаровский также дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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