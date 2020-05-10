Собирайте чемоданы: какие страны и когда открывают границы для туристов

Открытие границ в разных странах в 2020 году будет происходить постепенно в зависимости от эпидемиологической ситуации. Из-за пандемии коронавируса многие страны остановили не только производство, но и туризм, который приносил существенные доходы в государственную казну. Сейчас, когда скорость распространения коронавируса снижается, страны разрабатывают антикризисные стратегии, включая скорое восстановление отрасли туризма. Стало известно, когда и какие страны будут открывать свои границы в 2020 году.

В целом из-за коронавируса около 90 стран и регионов полностью или частично закрыли границы для туристов. 44 страны ограничили въезд для туристов из Китая, Южной Кореи, Ирана, стран ЕС. Постепенное ослабление карантинных мероприятий может дать толчок для туризма, но ожидаемое в 2020 году падение количества международных туристов приведет к снижению поступлений от международного туризма на 300-450 млрд долл. Тем не менее, в разных уголках мира уже анонсировали открытие границ для туристов. Детали рассказываются в материале "Слово и Дело".

К примеру, Чехия одной из первых пошла на строгий карантин и закрыла свои границы. Решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса, власти Чехии приняли 24 апреля. Правительство сняло запрет на свободное передвижение. Жители страны смогут выезжать за границу для отдыха.

Также на определенный компромисс пошли власти Латвии, Литвы и Эстонии, где решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами. В Турции рассматривают возможность возобновления работы гостиниц на июнь. Италия пока планирует сосредоточиться на внутреннем туризме. Предварительно ожидается, что границы для иностранных туристов откроют только осенью. А в Испании планируют начать принимать туристов не ранее 2021 года.

Какие страны и когда начнут пускать туристов (инфографика: slovoidilo.ua)

Также сообщалось, что Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля.

Напомним, что Греция готова доставлять туристов на острова на паромах.