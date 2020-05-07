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Грузия начнет пускать иностранных туристов: когда можно будет поехать

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 23:12
Грузия начнет пускать иностранных туристов: когда можно будет поехать
Грузия начнет принимать иностранных туристов (Коллаж РБК-Украина)

Грузия готовится открыть туристический сезон и в правительстве назвали дату снятия карантинных ограничений

Карантин в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса внес свои коррективы в международный туризм. Часть стран начала снимать строгие карантинные ограничения, однако в Европе не готовы принимать туристов в начале лета.

В Грузии начали поэтапно снимать ограничения и планировать отпускной сезон в 2020 году. Как сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, иностранным туристам разрешат посещать страну с 1 июля. К этому времени в стране планируют восстановить сухопутное и авиасообщение.

"С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними, а также сделаем безопасные коридоры с интересными туристическими странами", - сообщил премьер-министр Грузии на заседании правительства 7 мая.

Стоит отметить, что карантин в Грузии был введен с 21 марта и в стране объявили чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавируса в этой стране было инфицировано 615 человек, из них 9 пациентов скончались.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине могут ввести "паспорта здоровья", которые будут подтверждать отсутствие в организме COVID-19.

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