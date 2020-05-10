Збирайте валізи: які країни і коли відкривають кордони для туристів

Відкриття кордонів в різних країнах у 2020 році буде відбуватися поступово в залежності від епідеміологічної ситуації. Через пандемію коронавіруса багато країн зупинили не тільки виробництво, але і туризм, який приносив значні доходи в державну казну. Зараз, коли швидкість поширення коронавіруса знижується, країни розробляють антикризові стратегії, включаючи швидке відновлення галузі туризму. Стало відомо, коли і які країни будуть відкривати свої кордони у 2020 році.

У цілому через коронавірус близько 90 країн і регіонів повністю або частково закрили кордони для туристів. 44 країни обмежили в'їзд для туристів з Китаю, Південної Кореї, Ірану, країн ЄС. Поступове ослаблення карантинних заходів може дати поштовх для туризму, але очікуване у 2020 році падіння кількості міжнародних туристів призведе до зниження надходжень від міжнародного туризму на 300-450 млрд дол. Однак, в різних куточках світу вже анонсували відкриття кордонів для туристів. Деталі розповідаються в матеріалі "Слово і Діло".

Наприклад, Чехія однією з перших пішла на строгий карантин і закрила свої кордони. Рішення відкрити кордони країни та зняти ряд інших обмежень, які вводилися через коронавірус, влада Чехії прийняла 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни зможуть виїжджати за кордон для відпочинку.

Також на певний компроміс пішли влада Латвії, Литви та Естонії, де вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. У Туреччині розглядають можливість відновлення роботи готелів на червень. Італія поки планує зосередитися на внутрішньому туризмі. Попередньо очікується, що кордони для іноземних туристів відкриють тільки восени. А в Іспанії планують почати приймати туристів не раніше 2021 року.

Які країни та коли почнуть пускати туристів (інфографіка: slovoidilo.ua)

Також повідомлялося, що Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 липня.

Нагадаємо, що Греція готова доставляти туристів на острови на поромах.