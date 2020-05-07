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Греция готова доставлять туристов на острова на паромах

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 16:00
Греция готова доставлять туристов на острова на паромах
Иллюстративное фото (flickr)

В отличие от аэропортов, морские порты не прекратили свою деятельность

Поскольку в ЕС пока отсутствует общеевропейский протокол работы авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса, Греция готовится доставлять туристов паромами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра судоходства Греции Янниса Плакиотакиса, паромы будут задействованы как только начнется туристический сезон, поскольку, в отличие от аэропортов, морские порты не прекратили свою деятельность.

"У нас есть протокол для паромов для защиты пассажиров и членов экипажа и их безопасной транспортировки", - отметил Плакиотакис, добавив, что судьба туризма в Греции и других странах ЕС связана с тем, как будут действовать авиакомпании.

Власти Греции надеются на старт туристического сезона уже в июле. При этом Греция ожидает, что сезон-2020 буде намного хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

Сегодня Всемирная туристическая организация заявила, что из-за кризиса, вызванного пандемией, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.

Также сообщалось, что в Греции выступили с инициативой ввести так называемые "паспорта здоровья" для туристов. Под "паспортом здоровья" имеется ввиду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме.

На данный момент в Греции зафиксировано 2663 случая коронавируса. За прошлые сутки заболел 21 грек.

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