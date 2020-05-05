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Аll inclusive будет: когда можно ехать в Турцию и Египет

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 12:54
Аll inclusive будет: когда можно ехать в Турцию и Египет
Турция, Греция, Египет и Кипр готовы принимать туристов из Украины (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали об открытии международного туризма в 2020 году

Украинцы все больше задумываются про отдых в Турции или Египте и вожделенный all inclusive. Популярные зарубежные курорты уже заявили об открытии туристического сезона. Некоторые морские страны готовы принимать гостей уже через месяц.

При этом, говорят эксперты, на первых туристов ждут новые правила. Одно из них - прохождения быстрого теста на коронавирус.

"Так же будет придерживаться дистанция между людьми - не будет такого, что шезлонг на шезлонге, все будет контролироваться - как у бассейна, так и у моря. А вот наш любимый шведский стол, говорят, что он все же будет убираться, вместо него будет заказ еды из меню. Но шведский стол не следует путать с all inclusive. Аll inclusive останется", - объясняет эксперт по туризму Алена Бальме в программе "Ранок з Україною".

Несмотря на все эти правила, Турция уже через месяц готова принимать гостей.

"Все-таки планируется – сезонные отели на Анталийском или на Эгейском побережье, которые так любят наши туристы, начнут открываться с конца июня", - отметила эксперт.

Не менее любимый Египет также готов к встрече туристов. Сначала будут принимать местных, при условии, что гостиницы будут наполнены до 25% процентов. А уже с июля и иностранцев. Во всех гостиницах должны быть медпункты и помещения для больных, в случае обнаружения коронавируса.
Европейские побережья хоть и неуверенно, но намекают на июль. Относительно недорогие варианты, среди которых Греция, Болгария и Кипр, все же готовятся к морскому сезону. Даже Италия и Испания, лидеры по заболеваемости на коронавирус, создают бюджетные программы.

"Испания все же надеется, что откроются пляжи в конце июля. Тогда как Италия делает какие-то туристические программы. На Сардинию или на Сицилию половина стоимости билетов, кто будет летать", - рассказала Бальме.

Но как не заманивают другие страны наших туристов, дешеветь путевки все же не спешат. И турагенты еще не могут продать их. Ведь все ждут полного открытия границ, чтобы отдых был безопасным.

Ранее мы писали о том, что пандемия COVID-19 создаст новый тип туриста.

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