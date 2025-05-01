Так собі коханці: 10 зірок, які, за чутками, "ніякі в ліжку"

Емінем

Емінем завжди був в центрі уваги завдяки своєму таланту і спірним пісням, але його інтимне життя не оминули чутки. Колишня дружина репера Кім Мазерс розповіла, що їхній шлюб був далеко не ідеальним, і в тому числі через інтимну сторону.

Вона навіть заявила, що секс з Емінемом був млявим і беззахисним. Емінем (фото: Вікіпедія)

"Якщо ти збираєшся займатися сексом з Маршаллом, обов'язково прийми маленьку блакитну пігулку, бо інакше це не спрацює", - згадувала вона з гумором.

Це може пояснювати, чому їхні стосунки закінчилися розлученням, а Емінем сам не раз використовував свої пісні для розкриття інтимних моментів у їхньому житті.

Мадонна

Шлюб між Мадонною та британським режисером Гаєм Річі тривав вісім років, але їхні стосунки сильно постраждали від її надмірної зосередженості на фізичних тренуваннях, які іноді тривали до чотирьох годин.

Гай Річі неодноразово скаржився, що її надмірне захоплення фітнесом позначалося на їхній інтимній близькості. Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Одного разу він порівняв секс з Мадонною у період їхнього шлюбу з "обіймами до шматка хряща".

Ці чутки про сексуальну незадоволеність стали однією з причин їхнього розлучення в 2008 році.

Періс Гілтон

Світська левиця Періс Гілтон здобула славу завдяки своїм вечіркам і скандальному відео. Багато хто вважав, що вона чудова в ліжку, але це не зовсім так, за словами Ніка Картера з Backstreet Boys.

Він заявив, що Періс не була цікавою в інтимних стосунках.

"Вона була п'яною ханжою, і, здається, їй насправді не подобався секс", - розповідав він. Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Картер додав, що Гілтон часто покладалася на алкоголь і наркотики для впевненості.

Бредлі Купер

Бредлі Купер, який свого часу був визнаний найсексуальнішим чоловіком світу, має репутацію хорошого актора, але не такого захоплюючого партнера в ліжку.

Дженніфер Лоуренс, з якою Купер багато працював, одного разу жартома називала його "мокрий поцілунок". Бредлі Купер (фото: Вікіпедія)

Деякі з його колишніх дівчат також стверджували, що він був нудним в інтимних стосунках. До того ж, Купер має звичку використовувати фальшиві акценти під час інтиму, що не завжди додає йому шарму.

Бен Аффлек

Бен Аффлек був замішаний у численних романах, а його особисте життя часто ставало предметом публічних обговорень. Однією з важливих реплік, яку висловила його колишня кохана Дженніфер Лопес, стала відповідь на питання, хто кращий у ліжку - співаки, танцюристи чи актори. Кадр з фільму "Джилі"

Лопес зазначила, що, за її досвідом, кращі партнери = це співаки чи танцюристи. Однак, це не завадило Джей Ло повернутися до Аффлека, одружившись з ним у 2022 році.

Бред Пітт

Коли Бред Пітт і Анджеліна Джолі розлучилися після багатьох років спільного життя, в Голлівуді виникло безліч чуток про причини їхнього розриву. Одна з версій стверджує, що Джолі була незадоволена сексуальними здібностями Пітта. Її критикували за те, що вона принизила його, порівнюючи з іншими партнерами. Бред Пітт і Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Анджеліна Джолі

Про сексуальне життя Анджеліни Джолі також постійно ходять різні чутки. Відомо, що вона мала репутацію авантюрної коханки, частково через її інцидент з колишнім чоловіком Біллі Бобом Торнтоном, коли вони займалися сексом у лімузині дорогою на церемонію нагородження. Анджеліни Джолі (фото: Getty Images)

Торнтон пізніше висловився про свою колишню дружину: "Іноді з моделлю чи акторкою це може бути як буквально т*ахнути диван".

Кеті Перрі

Співачка Кеті Перрі стала об'єктом критики від свого колишнього чоловіка Рассела Бренда, який у своєму стендап-виступі зізнався, що під час сексу з Перрі він часто думав про інших жінок. Він також зазначив, що його колишня дружина не була достатньо "чудовою" у ліжку. Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Джастін Бібер

До того, як Джастін Бібер знайшов стабільність у стосунках з Селеною Гомес, він був відомий своїми витівками. Однак його сексуальні пригоди не отримали найкращих відгуків. Одна з історій розповідає, як Бібер розчарував шістьох хорватських моделей. Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Леонардо ДіКапріо

Леонардо ДіКапріо, який, як відомо, дуже популярний серед жінок, не отримав найкращих відгуків від племінниці танцівниці Джуліанни Хаф. Вона стверджувала, що Леонардо не був хорошим коханцем.

"Моя тітка спала з Леонардо ДіКапріо. Мабуть, він не дуже добре ладнає в ліжку", - зізнавалась вона. Леонардо ДіКапріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Це підтверджували й інші люди, яким доводилося мати справу з голлівудським красенем.