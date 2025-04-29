"Без цукру, будь ласка". 5 зірок, які відмовились від солодкого

Вони могли б дозволити собі все - і тортик на сніданок, і шоколад на вечерю. Але замість десертів обрали дисципліну, силу волі та новий стиль життя.

Кортні Кардашьян

46-річна мама чотирьох дітей Кортні Кардашьян виглядає свіжо й молодо, навіть у порівнянні з собою десять років тому.

Хоча на її трансформацію значною мірою вплинув шлюб з Тревісом Баркером, головним чинником у новому стилі життя зірки стала повна відмова від цукру.

"Я завжди намагаюся уникати цукру, особливо рафінованого, з багатьох причин. Він викликає звикання, я помічаю, що після того, як його з'їла, мені хочеться ще. Також цукор не заряджає енергією. Крім того, коли я його їм, я помічаю, що в мене з'являється більше целюліту", - зізнається Кортні. Кортні Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Щоб дотримуватись свого принципу, вона повністю виключила з раціону солодкі газовані напої та алкогольні коктейлі. Щодня вранці й увечері вона п'є склянку води з двома столовими ложками яблучного оцту.

Крім того, Кардашьян радить уникати магазинних заправок для салатів - багато з них містять прихований цукор.

Адель

На початку кар’єри Адель мала зовсім інший вигляд - вона важила майже на 45 кілограмів більше та віддавала перевагу безформному одягу, який візуально додавав їй років.

Однак з часом співачка вирішила змінити свій спосіб життя й переглянути харчові звички. Одним із ключових кроків стала повна відмова від цукру. Адель (фото: instagram.com/adele)

36-річна артистка зізналася, що раніше щодня випивала до десяти чашок чаю, додаючи в кожну по дві ложки цукру. Така звичка призводила до значного перевищення допустимої норми вживання солодкого, що негативно впливало на її вагу.

Позбавившись цукру, Адель не лише змогла суттєво схуднути, а й, за її словами, відчула прилив енергії та загальне покращення самопочуття.

Кейт Гадсон

Актриса й підприємиця Кейт Гадсон вже тривалий час дотримується принципів здорового харчування, і поштовхом до змін для неї стало несподіване усвідомлення власної залежності. Ще у 2015 році вона відверто зізналася, що мала серйозну тягу до цукру.

"Це було для мене справжнім відкриттям, я зрозуміла, що хочу цукру, як наркоман, близько 16:00 щодня. Мені хотілося чогось солодкого, і мене вразило, скільки цукру ми дійсно їмо", - зізнавалась вона. Кейт Гадсон (фото: instagram.com/katehudson)

У своїй книзі "Просто бути щасливою" 46-річна зірка поділилася порадами для тих, хто прагне позбутися цукрової залежності. Вона попередила, що перші п’ять днів можуть бути найважчими, адже саме в цей період організм особливо гостро відчуває брак "солодкої дози".

Щоб пережити цей етап, Кейт рекомендує робити акцент на овочах і фруктах, а також повністю виключити алкоголь і дієтичні напої.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська супермодель і мама двох дітей Розі Гантінгтон-Вайтлі завжди вирізнялася бездоганною формою, рівною шкірою та струнким тілом. Такий вигляд - не лише дар природи, а й результат постійної роботи над собою.

Модель завжди уважно ставилася до харчування, експериментувала з різними дієтами та підходами до здорового способу життя.

Зміни прийшли після знайомства з методикою доктора Нігми Таліб. Відповідно до цієї системи, Розі повністю виключила з раціону молочні продукти, глютен, алкоголь, а також цукор. Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Відмова від звичних смаків була нелегкою, і адаптація вимагала багато часу та зусиль. Але результат того був вартий - модель зізнається, що почувається краще, ніж будь-коли.

Єва Лонгорія

Для багатьох людей відмова від цукру назавжди здається неможливою місією, до якої важко навіть наблизитися. Серед них була і 50-річна Єва Лонгорія, яка знайшла для себе ідеальну систему харчування і вже багато років дотримується її.

Актриса вирішила не відмовлятися від солодкого повністю, тому кожні 30 днів вона проводить детокс-дні, щоб за цей час очистити організм від цукру. Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)