7 акторів, які доводять колег до сказу своїми огидними звичками

Здається, що робота в кіно - це суцільна магія, гламур і блиск. Але за лаштунками зйомок усе зовсім не так ідеально. Деякі зірки мають настільки дивні, а іноді й відразливі звички, що співпраця з ними перетворюється на справжнє випробування для колег.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про акторів, про яких ходять легенди не через їхню гру, а через поведінку на знімальному майданчику.

Двейн Джонсон

Дуейн "Скеля" Джонсон - зайнята людина. Зйомки, виступи у WWE - графік щільний. На зйомках фільму "Кодове ім’я "Червоний" у 2024 році з'явилися чутки, що Джонсон не тільки постійно спізнювався, а й мав дивну звичку - справляти нужду в пляшки з водою замість походу в туалет. Ба більше - він віддавав пляшки помічникам, аби ті їх утилізували. Актор підтвердив цей факт, хоч і спростував масштаб запізнень. Кадр з фільму "Кодове ім’я "Червоний"

Роберт Паттінсон

Паттінсон відомий не лише роллю вампіра, а й специфічним ставленням до особистої гігієни. За словами колег по "Сутінках", актор "ніколи не приймає душ", чим доводив команду до сказу. Сам Паттінсон зізнавався, що міг тижнями не мити волосся, але пізніше зізнався: після співпраці з Dior почав зволожувати шкіру - "глибока зміна в житті". Кадр з фільму "Сутінки"

Джонні Галекі

Кунал Найяр, колега Джонні Галекі по "Теорії великого вибуху", розповів, що той 12 років приклеював жуйку до стіни на знімальному майданчику. В результаті - стіна з 3000 жуйок. Окрім самого факту, виникає логічне питання: хіба її ніхто не прибирав? Кадр з фільму "Теорія великого вибуху"

Бред Пітт

Пітт роками уникав душу, віддаючи перевагу дитячим серветкам. Актор Елай Рот згадує, як Пітт радив "протертись серветкою, якщо нема часу на душ". За словами колишнього сусіда Джейсона Прістлі, Пітт ще в молодості брав участь у "змаганнях", хто довше не митиметься. Сьогодні ж, під впливом своєї партнерки Інес де Рамон, актор нарешті повернувся до гігієни. Бред Пітт (фото: Вікіпедія)

Вілл Сміт

У мемуарах режисера "Людей у чорному" Баррі Зонненфельда згадано, як Сміт випустив гази у закритому кузові автівки під час зйомки з Томмі Лі Джонсом. Результат - Джонс буквально задихався. Курйоз, який міг би стати сценкою в самій стрічці. Кадр з фільму "Люди у чорному"

Бредлі Купер

Купер зізнався, що на початку кар’єри жував тютюн, навіть під час зйомок. В одному епізоді з фільму "Обіцяти - не значить одружитися" він виплюнув рідину з тютюну, а з рота звисала слина.

"Це було огидно", - згадує актор, визнаючи, що в той момент точно не виглядав "мужньо". Бредлі Купер (фото: Вікіпедія)

Дженніфер Лоуренс

З'явившись на "Шоу Грема Нортона", Дженніфер Лоуренс розповіла, що не надто переймалася свіжістю дихання, коли доводилося цілувати колег по "Голодних іграх" Ліама Гемсворта та Джоша Хатчерсона.

"Я б їла гірчицю й тунця - як кому це цікаво?", - жартувала акторка. Кадр з фільму "Голодні ігри"

Гемсворт підтвердив: Лоуренс наїдалася часнику або риби, а потім йшла цілуватись.

Пізніше вона змінила ставлення - перед сценою з Преттом у "Пасажирах" усе ж випила м'ятний напій. Хоча шлейф рибного скандалу, здається, з нею назавжди.