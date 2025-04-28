Краще триматися на відстані. 8 зірок, які не люблять митися

Голлівудські зірки завжди здаються нам ідеальними - доглянуті, стильні та привабливі. Але є ті, для кого особиста гігієна не є пріоритетом. Колеги на знімальних майданчиках часто скаржаться, що деякі актори неприємно пахнуть.

Хто з популярних селебріті славиться не лише своїм талантом, а й неохайністю - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Бред Пітт

Бред Пітт зізнається, що через шалену зайнятість йому не завжди вдається знайти час на повноцінний душ. Постійні зйомки й турботи про шістьох дітей змушують актора іноді замінювати водні процедури звичайними вологими серветками. Бред Пітт (фото: Getty Images)

Міла Куніс

Акторка Міла Куніс розповідала, що в її дитинстві гаряча вода була далеко не завжди. Через це щоденні водні процедури для неї не були звичною справою. Кадр з фільму "Третій зайвий"

Роберт Паттінсон

Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон, відомий своєю розкішною шевелюрою, зізнається, що може не мити голову по шість тижнів поспіль, оскільки не вважає це необхідним. Можливо, для вампірів такі речі й справді не обов'язкові. Кадр з фільму "Сутінки"

Зак Ефрон

Про те, що Зак Ефрон не надто захоплюється водними процедурами, стало відомо завдяки його колегам. І це виглядає доволі несподівано, адже актор активно займається спортом і веде динамічний спосіб життя. Кадр з фільму "Залізний кіготь"

Джейсон Момоа

На запитання про те, як часто він приймає душ, Джейсон віджартовується, що, по-перше, він Аквамен, і йому не потрібно заходити в душ. По-друге, він - гаваєць, а для них вода завжди поруч, адже вони постійно в солоній воді. Джейсон Момоа (фото: Вікіпедія)

"Не переживайте, ми почуваємося нормально", - заспокоює актор.

Шарліз Терон

Легендарна актриса Шарліз Терон в одному з інтерв'ю зізналася, що для неї абсолютно нормально не митися протягом тижня. Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Джонні Депп

Колеги Джонні Деппа зі знімального майданчика часто помічали, що від актора може йти неприємний запах. Вони зазначають, що особиста гігієна не є його сильною стороною. Це нагадує його персонажа Джека Горобця, чиїм запахом з рота можна було відлякати навіть людей на кораблі. Джонні Депп (фото: Getty Images)

Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт розповіла, що не миє ноги під час душу, оскільки вважає, що це не потрібно - вони самі очищуються під час гоління. Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)