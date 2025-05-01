Так себе любовники: 10 звезд, которые, по слухам, "никакие в постели"

Эминем

Эминем всегда был в центре внимания благодаря своему таланту и спорным песням, но его интимную жизнь не обошли слухи. Бывшая жена рэпера Ким Мазерс рассказала, что их брак был далеко не идеальным, и в том числе из-за интимной стороны.

Она даже заявила, что секс с Эминемом был вялым и беззащитным. Эминем (фото: Википедия)

"Если ты собираешься заниматься сексом с Маршаллом, обязательно прими маленькую голубую таблетку, потому что иначе это не сработает", - вспоминала она с юмором.

Это может объяснять, почему их отношения закончились разводом, а Эминем сам не раз использовал свои песни для раскрытия интимных моментов в их жизни.

Мадонна

Брак между Мадонной и британским режиссером Гаем Ричи длился восемь лет, но их отношения сильно пострадали от ее чрезмерной сосредоточенности на физических тренировках, которые иногда длились до четырех часов.

Гай Ричи неоднократно жаловался, что ее чрезмерное увлечение фитнесом сказывалось на их интимной близости. Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Однажды он сравнил секс с Мадонной в период их брака с "объятиями до куска хряща".

Эти слухи о сексуальной неудовлетворенности стали одной из причин их развода в 2008 году.

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон получила славу благодаря своим вечеринкам и скандальному видео. Многие считали, что она великолепна в постели, но это не совсем так, по словам Ника Картера из Backstreet Boys.

Он заявил, что Пэрис не была интересной в интимных отношениях.

"Она была пьяной ханжой, и, кажется, ей на самом деле не нравился секс", - рассказывал он. Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Картер добавил, что Хилтон часто полагалась на алкоголь и наркотики для уверенности.

Брэдли Купер

Брэдли Купер, который в свое время был признан самым сексуальным мужчиной мира, имеет репутацию хорошего актера, но не такого захватывающего партнера в постели.

Дженнифер Лоуренс, с которой Купер много работал, однажды в шутку называла его "мокрый поцелуй". Брэдли Купер (фото: Википедия)

Некоторые из его бывших девушек также утверждали, что он был скучным в интимных отношениях. К тому же, Купер имеет привычку использовать фальшивые акценты во время интима, что не всегда добавляет ему шарма.

Бен Аффлек

Бен Аффлек был замешан в многочисленных романах, а его личная жизнь часто становилась предметом публичных обсуждений. Одной из важных реплик, которую высказала его бывшая возлюбленная Дженнифер Лопес, стал ответ на вопрос, кто лучше в постели - певцы, танцоры или актеры. Кадр из фильма "Джили"

Лопес отметила, что, по ее опыту, лучшие партнеры = это певцы или танцоры. Однако, это не помешало Джей Ло вернуться к Аффлеку, женившись на нем в 2022 году.

Брэд Питт

Когда Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались после многих лет совместной жизни, в Голливуде возникло множество слухов о причинах их разрыва. Одна из версий утверждает, что Джоли была недовольна сексуальными способностями Питта. Ее критиковали за то, что она унизила его, сравнивая с другими партнерами. Брэд Питт и Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Анджелина Джоли

О сексуальной жизни Анджелины Джоли также постоянно ходят разные слухи. Известно, что она имела репутацию авантюрной любовницы, отчасти из-за ее инцидента с бывшим мужем Билли Бобом Торнтоном, когда они занимались сексом в лимузине по дороге на церемонию награждения. Анджелины Джоли (фото: Getty Images)

Торнтон позже высказался о своей бывшей жене: "Иногда с моделью или актрисой это может быть как буквально т*ахнуть диван".

Кэти Перри

Певица Кэти Перри стала объектом критики от своего бывшего мужа Рассела Бренда, который в своем стендап-выступлении признался, что во время секса с Перри он часто думал о других женщинах. Он также отметил, что его бывшая жена не была достаточно "великолепной" в постели. Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Джастин Бибер

До того, как Джастин Бибер обрел стабильность в отношениях с Селеной Гомес, он был известен своими выходками. Однако его сексуальные приключения не получили лучших отзывов. Одна из историй рассказывает, как Бибер разочаровал шестерых хорватских моделей. Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо, который, как известно, очень популярен среди женщин, не получил лучших отзывов от племянницы танцовщицы Джулианны Хаф. Она утверждала, что Леонардо не был хорошим любовником.

"Моя тетя спала с Леонардо ДиКаприо. Видимо, он не очень хорошо ладит в постели", - признавалась она. Леонардо ДиКаприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Это подтверждали и другие люди, которым приходилось иметь дело с голливудским красавцем.