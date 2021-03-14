Смерть 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого в убийстве взяли под стражу

Убийство Марии Борисовой всколыхнуло всю Украину. Тело девочку из поселка Счастливое Херсонской области замотали в полиэтиленовый пакет и подбросили в одно из недостроенных хозяйственных сооружений. Сейчас полиция взяла под стражу 52-летнего подозреваемого.
Об этом рассказала начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко на своей странице в Facebook.
"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже происходили поиски", - отметила Усенко.
Она также рассказала, что подозреваемого удалось разыскать по "горячим следам". Мужчину нашли через двое суток после обнаружения тела девочки. При этом его личность не разглашается.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, от смерти подозреваемого спасла полиция, чтобы он предстал перед судом. Он подтвердил, что девочку нашли мертвой в мешке со следами удушения и изнасилования.
Напомним, на шее Маши были обнаружены следы удушения, и причиной смерти стала механическая асфиксия. Также на ее теле нашли следы других травм, которые могут говорить о том, что девочка подверглась физическому насилию.
По словам волонтеров, семья девочки состоит на учете, как попавшая в тяжелые жизненные обстоятельства. Ее родители в разводе, но отец живет в том же селе.
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