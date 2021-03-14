Смерть 7-річної Марії Борисової: підозрюваного у вбивстві взяли під варту

Вбивство Марії Борисової сколихнуло всю Україну. Тіло дівчинку з селища Щасливе Херсонської області замотали в поліетиленовий пакет і підкинули в одне з недобудованих господарських споруд. Зараз поліція взяла під варту 52-річного підозрюваного.

Про це розповіла начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко на своїй сторінці в Facebook .

"Дитину шукали чотири доби. Все це час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже відбувалися пошуки", - зазначила Усенко.

Вона також розповіла, що підозрюваного вдалося розшукати по "гарячих слідах". Чоловіка знайшли через дві доби після виявлення тіла дівчинки. При цьому його особа не розголошується.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, від смерті підозрюваного поліція врятувала, щоб він постав перед судом. Він підтвердив, що дівчинку знайшли мертвою в мішку зі слідами удушення та зґвалтування.