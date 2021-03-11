Названа причина смерти 7-летней девочки, которую оплакивает вся Украина

Тело 7-летней Машеньки Борисовой из поселка Счастливое обнаружили почти через пять дней поисков. Девочку замотали в полиэтиленовый пакет и подбросили в одно из недостроенных хозяйственных сооружений недалеко от дома, где она проживала.

По данным полиции, на шее Машеньки были обнаружены следы удушения, и причиной смерти стала механическая асфиксия. Кроме того, на теле ребенка были найдены следы других травм, которые могут указывать на то, что девочка подверглась физическому насилию.

"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение. Криминальное дело, которые открыто было ранее по факту исчезновения Маши Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 Криминального кодекса Украины, а именно – умышленное убийство малолетнего ребенка. Сейчас проходят розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти ребенка", - говорится в сообщении полиции.

Особое внимание уделяется ранее судимым людям в Счастливом, а также в соседних селах Олешковского района. Опрашиваются также те, кто находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как рассказали волонтеры, семья девочки состоит на учете, как попавшая в тяжелые жизненные обстоятельства. Родители Маши в разводе, а папа живет в том же селе, но ездит на сезонные работы.

"Мы узнавали: Маша — очень добрый ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю". Очень ласковая и доверчивая девочка. Она не боялась взрослых, доверяла им всегда", - рассказали волонтеры.

Криминалисты осмотрели место, где была найдена девочка вместе с кинологами. Собаки взяли след, который привел к дому одного из местных жителей.

В сети украинцы оплакивают погибшего ребенка и шокированы тем, что произошло.