7-летнюю Машеньку, которую искали почти неделю, нашли мертвой: ее убили
В Херсонской области обнаружили тело 7-летней Машеньки Борисовой, которую почти неделю искали родители, полиция, соседи и волонтеры с собаками. Девочка пропала еще 7 марта в селе Счастливое.
Детали трагедии рассказали на странице Полиции Херсонской области в Facebook.
Маша исчезла прямо во дворе своего дома 7 марта
Машенька Борисова исчезла вечером 7 марта. Мама отпустила девочку поиграть с детьми во дворе, а через некоторое время обнаружила, что ребенок исчез. Дети сказали, что Маша бегала на остановку городского транспорта, хотела встретить папу, который должен был приехать с работы.
Родители сначала искали сами, потом обратились в полицию. К поискам девочки подключились соседи, волонтеры и жители соседних сел. В поселке Счастливое прочесали каждый сантиметр, искали в канализациях, в полях и лесополосах. К поискам привлекли кинологов с собаками, но след псы взять не смогли – он обрывался на остановке транспорта.
Родные говорят, что проблем дома не было и с детьми Машенька тоже дружила. Нет причин, по которым девочка могла убежать из дома. Самое вероятное предположение – ребенка похитили на остановке транспорта и увезли из деревни.
Поиски ребенка продолжались почти неделю. Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое.
Девочку обнаружили мертвой в Счастливом
Тело Машеньки нашли в старом сарае. Девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, и сегодня мешок обнаружил хозяин дома. На месте работают следователи и криминалисты.
"Четвертые сутки подряд полицейские Херсонской области продолжали поиски 7-летней жительницы села Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в одном из сельскохозяйственных помещений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка", - сообщили в полиции.
Фото: Полиция Херсонской области
Что пишут в сети
В сети украинцы тоскуют и не понимают: какой изверг мог совершить подобное преступление.
- Кошмар, бедная девочка... Ну как так... Такой ангелочек ушел из жизни... Царствие Небесное.
- Покойся с миром, маленькое солнышко
- Какой ужас... Куда катится этот мир. Люди пропадают и никто ничего не знает, не видел... Соболезнования родным
- Ее все таки убили! Какое горе! А мы все надеялись, что она жива...
- Співчуваю рідним, царство небесне дівчинці
- Бідолашне дитятко. Співчуття рідним і батькам. Який же нелюд це вчинив?
- Сколько тварей Земля носит! Нет слов! Что такого сделал этот ребенок, чтоб забрать ее жизнь? Почему уродам, убивающим детей, не дают пожизненное?
- Если там все было осмотрено, значит малышку уже туда подкинули потом...
- Ну это местные сделали... Жаль малышку
Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем в доме насмерть замерз 5-месячный малыш.