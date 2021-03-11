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Загадочное исчезновение 7-летней девочки под Херсоном: в деле неожиданный поворот

Новина українською → Херсонская область, Четверг 11 марта 2021 10:18
Загадочное исчезновение 7-летней девочки под Херсоном: в деле неожиданный поворот Исчезновение Марии Борисовой под Херсоном (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В селе Счастливое Херсонской области продолжаются поиски семилетней Марии Борисовой, которая пропала вечером 7 марта. Согласно последним данным, правоохранители проверили родственников на детекторе лжи, ведь тщательные поиски ребенка ничего не дают.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Силами волонтеров, полиции, нацгвардии и кинологов более четырех суток продолжаются поиски ребенка. К операции привлечены около двухсот правоохранителей.

В полиции отрабатывают различные версии: девочка сбежала сама, попала в руки злоумышленника, была похищена с автобусной остановки неподалеку от дома, проверяют и родственников.

Водолазы еще раз осмотрели Северо-Крымский канал, что рядом с селом, поисковики снова прочесали местность в радиусе 30 километров, но результатов это не дало. Спасатели проверяют заброшенные здания, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптеры и тепловизоры.

Около 600 жителей села было опрошено, в том числе и ранее судимые, те, кто на учете у психиатров. Оперативники пересмотрели данные со всех камер наблюдения. Полиция устанавливает водителей, которые проезжали по селу во время исчезновения Маши.

В Херсонской области несколько суток ищут пропавшую девочку (видео: ТСН)

Напомним, что ребенок исчез 7 марта. Мама отпустила ее погулять во двор, и девочка бегала к остановке, чтобы встретить папу с подарком на 8 марта.

Ранее мы писали, что в Киеве несколько недель ищут 36-летнего мужчину, который отправился в столицу в поисках работы, но бесследно исчез.

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