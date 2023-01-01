Смачний похмільний суп з рибою: вилікує вас за лічені хвилини

Впоратися з наслідками переїдання та великої кількості після новорічної трапези допоможе простий вершковий суп із риби. У вас піде лише пів години на його приготування.
Як приготувати похмільний рибний суп - читайте в матеріалі Styler.
Овочі потрібно помити та очистити. Картоплю ріжемо кубиками, моркву натираємо на тертці, цибулю шаткуємо. На сковороді пасеруємо на олії цибулю - 2-3 хвилини.
Потім додаємо моркву та обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Потім перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Додаємо картоплю.
Доводимо до кипіння і додаємо спеції – сіль, перець, лавровий лист. Варимо 10 хвилин.
Нарізаємо шматочками лосось і відправляємо в каструлю. Доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилини.
Потім заливаємо вершки та варимо ще 5-7 хвилин. При подачі потрібно посипати дрібно нарізаною зеленню.
До речі, раніше ми писали про те, які супи допоможуть впоратися з похміллям і заспокоять ваш шлунок після застілля.
А ще розповідали про те, які помилки під час приготування супу можуть зіпсувати вашу страву.