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Смачний похмільний суп з рибою: вилікує вас за лічені хвилини

Як приготувати суп з лососем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Впоратися з наслідками переїдання та великої кількості після новорічної трапези допоможе простий вершковий суп із риби. У вас піде лише пів години на його приготування.

Як приготувати похмільний рибний суп - читайте в матеріалі Styler.

Що вам знадобиться:

  • Лосось – 400 г (філе або консервований)
  • Вершки 15% - 200 мл
  • Картопля – 4 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибулина - 1 шт.
  • Рослинна олія
  • Лавровий лист, сіль, перець - до свого смаку
  • Зелень
  • Вода – 1,5 л

Спосіб приготування:

Овочі потрібно помити та очистити. Картоплю ріжемо кубиками, моркву натираємо на тертці, цибулю шаткуємо. На сковороді пасеруємо на олії цибулю - 2-3 хвилини.

Потім додаємо моркву та обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Потім перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Додаємо картоплю.

Доводимо до кипіння і додаємо спеції – сіль, перець, лавровий лист. Варимо 10 хвилин.

Нарізаємо шматочками лосось і відправляємо в каструлю. Доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилини.

Потім заливаємо вершки та варимо ще 5-7 хвилин. При подачі потрібно посипати дрібно нарізаною зеленню.

До речі, раніше ми писали про те, які супи допоможуть впоратися з похміллям і заспокоять ваш шлунок після застілля.

А ще розповідали про те, які помилки під час приготування супу можуть зіпсувати вашу страву.

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