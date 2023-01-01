Вкусный похмельный суп с рыбой: вылечит вас в считанные минуты

Справиться с последствиями переедания и большого количества после новогодней трапезы поможет простой сливочный суп из рыбы. У вас уйдет всего полчаса на его приготовление.
Как приготовить похмельный рыбный суп - читайте в материале Styler.
Овощи нужно помыть и очистить. Картофель режем кубиками, морковь натираем на терке, лук шинкуем. На сковороде пассируем на растительном масле лук - 2-3 минуты.
Потом добавляем морковь и обжариваем еще 3-5 минут. Потом перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем картофель.
Доводим до кипения и добавляем специи - соль, перец, лавровый лист. Варим 10 минут.
Нарезаем лосось кусочками и отправляем в кастрюлю. Доводим до кипения и варим 2-3 минуты.
Потом заливаем сливки и варим еще 5-7 минут. При подаче нужно посыпать мелко рубленой зеленью.
Кстати, ранее мы писали о том, какие еще супы помогут справиться с похмельем и успокоят ваш желудок после застолья.
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