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Вкусный похмельный суп с рыбой: вылечит вас в считанные минуты

Как приготовить похмельный суп с лососем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Справиться с последствиями переедания и большого количества после новогодней трапезы поможет простой сливочный суп из рыбы. У вас уйдет всего полчаса на его приготовление.

Как приготовить похмельный рыбный суп - читайте в материале Styler.

Что вам понадобится:

  • Лосось - 400 г (филе или консервированный)
  • Сливки 15% - 200 мл
  • Картофель - 4 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Луковица - 1 шт.
  • Растительное масло
  • Лавровый лист, соль, перец - по вкусу
  • Зелень
  • Вода - 1,5 л

Способ приготовления:

Овощи нужно помыть и очистить. Картофель режем кубиками, морковь натираем на терке, лук шинкуем. На сковороде пассируем на растительном масле лук - 2-3 минуты.

Потом добавляем морковь и обжариваем еще 3-5 минут. Потом перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем картофель.

Доводим до кипения и добавляем специи - соль, перец, лавровый лист. Варим 10 минут.

Нарезаем лосось кусочками и отправляем в кастрюлю. Доводим до кипения и варим 2-3 минуты.

Потом заливаем сливки и варим еще 5-7 минут. При подаче нужно посыпать мелко рубленой зеленью.

Кстати, ранее мы писали о том, какие еще супы помогут справиться с похмельем и успокоят ваш желудок после застолья.

А еще рассказывали о том, какие ошибки при приготовлении супа могут испортить ваше блюдо.

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