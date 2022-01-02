Самые лучшие супы, которые успокоят желудок после застолья и снимут похмелье
Похмелье после праздников бывает у многих людей. И как объясняют ученые, неприятные ощущения и плохое самочувствие не всегда связаны с большим количеством спиртного или смешиванием разных видов алкоголя.
Помочь организму справиться с похмельем и успокоить желудок могут супы. Рецепты настоящих похмельных супов – читайте ниже.
Врачи считают, что горячий суп после бурных праздников не столько помогает избавиться от похмелья и проблем с желудком, сколько возвращают человека к жизни.
Горячее первое блюдо дает чувство насыщения без тяжести в желудке, отлично согревает и помогает организму "включиться". Если вы ранее не употребляли жирные супы – не стоит и начинать, насладитесь более диетическими блюдами.
Секретный лайфхак – такие супы, как харчо, борщ или солянка – можно приготовить заранее, 31 декабря, они успеют настояться за 1 января и отлично вам помогут.
А вот бульоны и легкие овощные и куриные супчики лучше всего есть свежими, поэтому варить их нужно перед употреблением.
Куриный суп
Ингредиенты:
- Куриные голени – 500 г
- Лук – 1 головка
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 3-4 шт.
- Сельдерей, зелень
Способ приготовления
Куриные ножки залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания снимите пенку и дайте им повариться полчаса. Потом достаньте и оставьте остывать.
Лук и морковь мелко нарежьте и пассируйте на масле около 5 минут. После этого – отправляйте в бульон. Добавьте соль, перец и сельдерей.
Картофель нужно очистить, порезать кубиками и добавить в бульон. Мясо с куриных голеней срежьте и отправьте в кастрюлю.
При желании в бульон можно добавить лапшу или 100 г риса – это поможет желудку.
Всем ингредиентам дайте повариться 15-20 минут. Подавайте на стол с мелко порезанной зеленью.
Острый суп с фасолью
Ингредиенты:
- Фасоль – 1 стакан
- Бульон – 1,5 литра
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Лук – 1 шт.
- Зелень – пучок
- Перец красный острый, соль
- Чечевица – 3 ст. ложки
Способ приготовления
Фасоль замочите заранее на несколько часов, потом слейте воду, залейте свежую и отварите до полуготовности. Можно использовать консервированную фасоль.
Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле пару минут. Морковь нарезать соломкой и добавить к луку и чесноку. С помидор снять кожицу и натереть на терку – отправить на сковородку. Добавить острый перец и потушить 3-5 минут на среднем огне.
Потом добавить отваренную или консервированную фасоль. И влить бульон. Бульон может быть куриный, на косточках или овощной.
Дать супу закипеть и добавить к нему чечевицу. Варить до готовности 20 минут. Добавить соль и специи. За пару минут до готовности добавить измельченную зелень.
Солянка
Ингредиенты:
- Постная говядина – 300 г
- Копченые колбаски – 2-3 шт.
- Бекон – 100 г
- Ветчина – 100 г
- Сырокопченое мясо – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст. ложки.
- Соленые огурцы – 2-3 шт.
- Маслины и лимон по вкусу.
Способ приготовления
Сварите мясо. Колбаски, бекон, ветчину и сырокопченое мясо нарежьте брусочками ли кубиками. Отварную говядину измельчите.
Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанное мясо и перемешайте. Обжарьте 2-3 минуты.
Влейте половник бульона, добавьте туда протертый на терке помидор и томатную пасту. Потушите 10 минут.
Выложите зажарку в бульон, доведите до кипения. Добавьте соленые огурцы, специи. Варите еще 10 минут. Потом закройте крышкой и дайте настояться.
Подавайте на стол с маслинами, лимоном. Можно заправить сметаной.
Чешский чесночный суп
Ингредиенты:
- Бульон – 1,5 л
- Картофель – 500 г
- Сливочное масло – 20 г
- Чеснок – 10 зубчиков
- Яйцо – 1 шт.
- Зелень укропа
- Тмин, перец, соль
Способ приготовления:
Картофель очистить и нарезать кубиками. Половину чеснока нарезать слайсами. Тмин подсушить в сухом сотейнике.
К тмину добавить сливочное масло, чеснок и картофель. Слегка все обжарить и влить бульон.
Довести суп до кипения и поварить 20 минут. Оставшийся чеснок выдавить в кастрюлю через пресс.
Одно яйцо развести в половнике горячего супа и влить в кастрюлю. Добавить соль, перец и довести до кипения.
Подавать на стол с мелко порубленной зеленью.
Суп с горохом и мятой
Ингредиенты:
- Вода – 1,5 л
- Замороженный горошек – 250 г
- Картофель – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Сливочное масло – 30 г
- Сливки – 100 мл
- Мята – несколько веточек
- Соль, перец
Способ приготовления:
Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный кубиками картофель. Варить 10 минут.
Масло растопите на сковороде, обжарьте в нем мелко нарезанный лук. Добавьте лук в кастрюлю.
Потом добавьте горошек и варите на среднем огне еще 10 минут. Посолите и поперчите.
Влейте в суп сливки, добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанные листочки мяты. Доведите до кипения и снимайте с огня.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить настоящую мясную солянку по рецепту наших бабушек.
А также мы писали о том, как приготовить самый крутой согревающий суп из чечевицы.