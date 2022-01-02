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Самые лучшие супы, которые успокоят желудок после застолья и снимут похмелье

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 17:15
Самые лучшие супы, которые успокоят желудок после застолья и снимут похмелье Фото: Рецепты самых лучших антипохмельных супов (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Похмелье после праздников бывает у многих людей. И как объясняют ученые, неприятные ощущения и плохое самочувствие не всегда связаны с большим количеством спиртного или смешиванием разных видов алкоголя.

Помочь организму справиться с похмельем и успокоить желудок могут супы. Рецепты настоящих похмельных супов – читайте ниже.

Врачи считают, что горячий суп после бурных праздников не столько помогает избавиться от похмелья и проблем с желудком, сколько возвращают человека к жизни.

Горячее первое блюдо дает чувство насыщения без тяжести в желудке, отлично согревает и помогает организму "включиться". Если вы ранее не употребляли жирные супы – не стоит и начинать, насладитесь более диетическими блюдами.

Секретный лайфхак – такие супы, как харчо, борщ или солянка – можно приготовить заранее, 31 декабря, они успеют настояться за 1 января и отлично вам помогут.

А вот бульоны и легкие овощные и куриные супчики лучше всего есть свежими, поэтому варить их нужно перед употреблением.

Куриный суп

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 500 г
  • Лук – 1 головка
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Сельдерей, зелень

Способ приготовления

Куриные ножки залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания снимите пенку и дайте им повариться полчаса. Потом достаньте и оставьте остывать.

Лук и морковь мелко нарежьте и пассируйте на масле около 5 минут. После этого – отправляйте в бульон. Добавьте соль, перец и сельдерей.

Картофель нужно очистить, порезать кубиками и добавить в бульон. Мясо с куриных голеней срежьте и отправьте в кастрюлю.

При желании в бульон можно добавить лапшу или 100 г риса – это поможет желудку.

Всем ингредиентам дайте повариться 15-20 минут. Подавайте на стол с мелко порезанной зеленью.

Острый суп с фасолью

Ингредиенты:

  • Фасоль – 1 стакан
  • Бульон – 1,5 литра
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лук – 1 шт.
  • Зелень – пучок
  • Перец красный острый, соль
  • Чечевица – 3 ст. ложки

Способ приготовления

Фасоль замочите заранее на несколько часов, потом слейте воду, залейте свежую и отварите до полуготовности. Можно использовать консервированную фасоль.

Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле пару минут. Морковь нарезать соломкой и добавить к луку и чесноку. С помидор снять кожицу и натереть на терку – отправить на сковородку. Добавить острый перец и потушить 3-5 минут на среднем огне.

Потом добавить отваренную или консервированную фасоль. И влить бульон. Бульон может быть куриный, на косточках или овощной.

Дать супу закипеть и добавить к нему чечевицу. Варить до готовности 20 минут. Добавить соль и специи. За пару минут до готовности добавить измельченную зелень.

Солянка

Ингредиенты:

  • Постная говядина – 300 г
  • Копченые колбаски – 2-3 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Ветчина – 100 г
  • Сырокопченое мясо – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст. ложки.
  • Соленые огурцы – 2-3 шт.
  • Маслины и лимон по вкусу.

Способ приготовления

Сварите мясо. Колбаски, бекон, ветчину и сырокопченое мясо нарежьте брусочками ли кубиками. Отварную говядину измельчите.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанное мясо и перемешайте. Обжарьте 2-3 минуты.

Влейте половник бульона, добавьте туда протертый на терке помидор и томатную пасту. Потушите 10 минут.

Выложите зажарку в бульон, доведите до кипения. Добавьте соленые огурцы, специи. Варите еще 10 минут. Потом закройте крышкой и дайте настояться.

Подавайте на стол с маслинами, лимоном. Можно заправить сметаной.

Чешский чесночный суп

Ингредиенты:

  • Бульон – 1,5 л
  • Картофель – 500 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Яйцо – 1 шт.
  • Зелень укропа
  • Тмин, перец, соль

Способ приготовления:

Картофель очистить и нарезать кубиками. Половину чеснока нарезать слайсами. Тмин подсушить в сухом сотейнике.

К тмину добавить сливочное масло, чеснок и картофель. Слегка все обжарить и влить бульон.

Довести суп до кипения и поварить 20 минут. Оставшийся чеснок выдавить в кастрюлю через пресс.

Одно яйцо развести в половнике горячего супа и влить в кастрюлю. Добавить соль, перец и довести до кипения.

Подавать на стол с мелко порубленной зеленью.

Суп с горохом и мятой

Ингредиенты:

  • Вода – 1,5 л
  • Замороженный горошек – 250 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сливки – 100 мл
  • Мята – несколько веточек
  • Соль, перец

Способ приготовления:

Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный кубиками картофель. Варить 10 минут.

Масло растопите на сковороде, обжарьте в нем мелко нарезанный лук. Добавьте лук в кастрюлю.

Потом добавьте горошек и варите на среднем огне еще 10 минут. Посолите и поперчите.

Влейте в суп сливки, добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанные листочки мяты. Доведите до кипения и снимайте с огня.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить настоящую мясную солянку по рецепту наших бабушек.

А также мы писали о том, как приготовить самый крутой согревающий суп из чечевицы.

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