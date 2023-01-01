Смачний похмільний суп з рибою: вилікує вас за лічені хвилини

Впоратися з наслідками переїдання та великої кількості після новорічної трапези допоможе простий вершковий суп із риби. У вас піде лише пів години на його приготування.

Як приготувати похмільний рибний суп - читайте в матеріалі Styler.

Що вам знадобиться:

Лосось – 400 г (філе або консервований)

Вершки 15% - 200 мл

Картопля – 4 шт.

Морква – 1 шт.

Цибулина - 1 шт.

Рослинна олія

Лавровий лист, сіль, перець - до свого смаку

Зелень

Вода – 1,5 л

Спосіб приготування:

Овочі потрібно помити та очистити. Картоплю ріжемо кубиками, моркву натираємо на тертці, цибулю шаткуємо. На сковороді пасеруємо на олії цибулю - 2-3 хвилини.

Потім додаємо моркву та обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Потім перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Додаємо картоплю.

Доводимо до кипіння і додаємо спеції – сіль, перець, лавровий лист. Варимо 10 хвилин.

Нарізаємо шматочками лосось і відправляємо в каструлю. Доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилини.

Потім заливаємо вершки та варимо ще 5-7 хвилин. При подачі потрібно посипати дрібно нарізаною зеленню.