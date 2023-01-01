Вкусный похмельный суп с рыбой: вылечит вас в считанные минуты

Справиться с последствиями переедания и большого количества после новогодней трапезы поможет простой сливочный суп из рыбы. У вас уйдет всего полчаса на его приготовление.

Как приготовить похмельный рыбный суп - читайте в материале Styler.

Что вам понадобится:

Лосось - 400 г (филе или консервированный)

Сливки 15% - 200 мл

Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

Луковица - 1 шт.

Растительное масло

Лавровый лист, соль, перец - по вкусу

Зелень

Вода - 1,5 л

Способ приготовления:

Овощи нужно помыть и очистить. Картофель режем кубиками, морковь натираем на терке, лук шинкуем. На сковороде пассируем на растительном масле лук - 2-3 минуты.

Потом добавляем морковь и обжариваем еще 3-5 минут. Потом перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем картофель.

Доводим до кипения и добавляем специи - соль, перец, лавровый лист. Варим 10 минут.

Нарезаем лосось кусочками и отправляем в кастрюлю. Доводим до кипения и варим 2-3 минуты.

Потом заливаем сливки и варим еще 5-7 минут. При подаче нужно посыпать мелко рубленой зеленью.