Смачні котлети "як в МакДональдсі": покроковий рецепт з фото

Приготувати котлету "як в МакДональдсі" простіше, ніж ви думаєте. Поки перші "маки" почали відкриватися в Києві і обвалювати служби доставки, пропонуємо вам зробити бургери самостійно.

Інгредієнти:

250 г яловичого фаршу

250 г свинячого фаршу

До смаку сіль та перець

Покрокове приготування

Для приготування котлет нам знадобиться пательня гриль, або гриль на вулиці, або решітка в духовці.

Поєднайте два види м'яса, додайте трохи солі і приправте улюбленими спеціями. Посоліть, поперчіть.

Сформуйте пласкі котлети розміру "під булочку" і обов'язково їх заморозьте (1-1,5 години). Товщина котлети близько 1 сантиметру.

Обсмажте заморожену котлету на сильно розігрітому грилі. Якщо котлета сильно заморожена, вона має трохи полежати при кімнатній температурі (хвилин 15).

Далі ви можете готувати бургери на свій смак - з сиром, овочами, приправами і так далі.