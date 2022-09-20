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Смачні котлети "як в МакДональдсі": покроковий рецепт з фото

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 12:50
Смачні котлети "як в МакДональдсі": покроковий рецепт з фото Скріншот: Рецепт котлети на бургер як в МакДональдсі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати котлету "як в МакДональдсі" простіше, ніж ви думаєте. Поки перші "маки" почали відкриватися в Києві і обвалювати служби доставки, пропонуємо вам зробити бургери самостійно.

Рецептом поділився кулінар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 250 г яловичого фаршу
  • 250 г свинячого фаршу
  • До смаку сіль та перець

Покрокове приготування

Для приготування котлет нам знадобиться пательня гриль, або гриль на вулиці, або решітка в духовці.

Поєднайте два види м'яса, додайте трохи солі і приправте улюбленими спеціями. Посоліть, поперчіть.

Смачні котлети &quot;як в МакДональдсі&quot;: покроковий рецепт з фото

Сформуйте пласкі котлети розміру "під булочку" і обов'язково їх заморозьте (1-1,5 години). Товщина котлети близько 1 сантиметру.

Смачні котлети &quot;як в МакДональдсі&quot;: покроковий рецепт з фото

Обсмажте заморожену котлету на сильно розігрітому грилі. Якщо котлета сильно заморожена, вона має трохи полежати при кімнатній температурі (хвилин 15).

Смачні котлети &quot;як в МакДональдсі&quot;: покроковий рецепт з фотоСмачні котлети &quot;як в МакДональдсі&quot;: покроковий рецепт з фото

Далі ви можете готувати бургери на свій смак - з сиром, овочами, приправами і так далі.

Нагадаємо, що 20 вересня в Києві вперше з початку війни відкрилися перші McDonald's. Ціни в ресторанах значно виросли.

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