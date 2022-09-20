Смачні котлети "як в МакДональдсі": покроковий рецепт з фото
Приготувати котлету "як в МакДональдсі" простіше, ніж ви думаєте. Поки перші "маки" почали відкриватися в Києві і обвалювати служби доставки, пропонуємо вам зробити бургери самостійно.
Рецептом поділився кулінар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 250 г яловичого фаршу
- 250 г свинячого фаршу
- До смаку сіль та перець
Покрокове приготування
Для приготування котлет нам знадобиться пательня гриль, або гриль на вулиці, або решітка в духовці.
Поєднайте два види м'яса, додайте трохи солі і приправте улюбленими спеціями. Посоліть, поперчіть.
Сформуйте пласкі котлети розміру "під булочку" і обов'язково їх заморозьте (1-1,5 години). Товщина котлети близько 1 сантиметру.
Обсмажте заморожену котлету на сильно розігрітому грилі. Якщо котлета сильно заморожена, вона має трохи полежати при кімнатній температурі (хвилин 15).
Далі ви можете готувати бургери на свій смак - з сиром, овочами, приправами і так далі.
Нагадаємо, що 20 вересня в Києві вперше з початку війни відкрилися перші McDonald's. Ціни в ресторанах значно виросли.