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Вкусные котлеты "как в МакДональдсе": пошаговый рецепт с фото

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 12:50
Вкусные котлеты "как в МакДональдсе": пошаговый рецепт с фото Скриншот: Рецепт котлеты на бургер как в МакДональдсе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить котлету "как в МакДональдсе" проще, чем вы думаете. Пока первые "маки" начали открываться в Киеве и обваливать службы доставки, предлагаем вам сделать бургеры самостоятельно.

Рецептом поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 250 г говяжьего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • По вкусу соль и перец

Пошаговое приготовление

Для приготовления котлет нам понадобится сковорода гриль или гриль на улице или решетка в духовке.

Совместите два вида мяса, добавьте немного соли и приправьте любимыми специями. Посолите, поперчите.

Вкусные котлеты &quot;как в МакДональдсе&quot;: пошаговый рецепт с фото

Сформируйте плоские котлеты размера "под булочку" и обязательно их заморозьте (1-1,5 часа). Толщина котлеты около 1 см.

Вкусные котлеты &quot;как в МакДональдсе&quot;: пошаговый рецепт с фото

Обжарьте замороженную котлету на сильно нагретом гриле. Если котлета сильно заморожена, она должна немного полежать при комнатной температуре (минут 15).

Вкусные котлеты &quot;как в МакДональдсе&quot;: пошаговый рецепт с фотоВкусные котлеты &quot;как в МакДональдсе&quot;: пошаговый рецепт с фото

Далее вы можете готовить бургеры по своему вкусу - с сыром, овощами, приправами и так далее.

Напомним, что 20 сентября в Киеве впервые с начала войны открылись первые McDonald's. Цены в ресторанах значительно выросли.

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