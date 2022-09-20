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Макдональдс повернувся до Києва: де та як замовити

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Київ, Вівторок 20 вересня 2022 06:00
Макдональдс повернувся до Києва: де та як замовити Фото: McDonald's відновив роботу у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 20 вересня 2022 року, відновлює роботу мережа швидкого харчування McDonald's. Поки що лише у Києві, але найближчими днями відкриються ресторани в інших містах.

Про те, де і як можна замовити їжу з McDonald's, - у матеріалі РБК-Україна .

Де сьогодні відкриється McDonald's

Перші ресторани працюватимуть у режимі доставки. Всі вони знаходяться на лівобережній частині Києва за такими адресами:

  • вул. Гагаріна, 2-А
  • вул. Бажана, 3-Б
  • вул. Гришка, 7

На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою Макдрайв та експрес-вікнами.

Як замовити їжу

На даний момент замовлення можна зробити через додаток служби доставки Glovo. Згідно з опублікованою карткою, послугою можуть скористатися жителі Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Дарниці та частково масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та Ліски. На правобережній частині Києва доставка з McDonald's не працює.

Макдональдс повернувся до Києва: де та як замовити

Фото: карта доставки з McDonald's (mcdonalds.ua)

За радіуси доставки повністю відповідає сервіс Glovo. Тобто залежно від погодних умов, кількості вільних кур'єрів, часу та інших факторів стандартні радіуси можуть як збільшуватися, так і зменшуватися.

Режим роботи

Ресторани працюють з 9:00 до 21:00 , але закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники могли перейти до найближчого укриття. Якщо McDonald's перебуває у торговому центрі, режим роботи прив'язано до графіку ТЦ.

Коли відкриються інші ресторани

У компанії запевнили, що за тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві. Після цього відкриватимуться решта ресторанів як у столиці, так і в інших містах на заході України.

"В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть змогу самостійно відвідати ресторани", - запевнили у McDonald's.

Що з цінами

У мережі з'явилося меню ресторанів McDonald's із новими цінами. Якщо раніше чизбургер коштував 32 гривні, а гамбугер - 28, то тепер 52 та 45 гривень відповідно.

Популярний "БігТейсті" коштував 112 гривні, а зараз - 154. "ДаблЧізбургер" коштував 61 гривню, зараз - 81 грн. "БігМак" подорожчав з 69 до 92 гривень. За велику Coca-Cola, Sprite та Fanta (500 мл) тепер попросять 40 гривень.

Макдональдс повернувся до Києва: де та як замовити

Фото: меню в McDonald's

Макдональдс повернувся до Києва: де та як замовити

Фото: меню в McDonald's

Нагадаємо, McDonald's призупинив роботу у перший день вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Його команда стала великою волонтерською організацією, близько 10 000 співробітників продовжували виплачувати заробітні плати.

У березні компанія була серед перших, хто оголосив про вихід з російського ринку.

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