Служу народу Украины: Усик поговорил с Зеленским после боя в США (видео)

Усик поговорил по телефону с Зеленским после боя в Чикаго (фото: instagram.com/usykaa)

После первой победы в супертяжелом весе Усик поговорил с Зеленским

Украинский боксер Александр Усик одержал первую победу в поединке, который он провел в супертяжелом весе. После победы над американцем Усик по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео разговора опубликовано в Instagram.

Спортсмен поблагодарил главу государства за поздравление и отметил, что бой проходил в мини Украине. Так он охарактеризовал город Чикаго, в котором проживает много наших соотечественников.

Усик поговорил по телефону с Зеленским после боя в Чикаго (видео: instagram.com/lomus_official)

"Служу народу Украины. Хорошего дня, мы поехали дальше", - отметил спортсмен.

Усик также напомнил президенту, что в следующие выходные украинский боксер Александр Гвоздик проведет поединок с российским чемпионом Артуром Бетербиевым.

Бой состоится 18 октября в США и Усик рассказал Зеленскому, что поедет поддерживать нашего спортсмена.

Напомним, что 12 октября (13 октября по киевскому времени) Усик выграл бой у американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом после 7 раунда. Команда Уизерспуна отказалась от продолжения боя.

В 6-7 раундах Усик начал работать на мощных оборотах, американец держал оборону как мог, но было заметно, что он сильно устал, и постоянно прижимался к канатам.

Ранее чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что не сможет посетить первый бой своего друга Александра Усика в супертяжелом весе.