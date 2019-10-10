Гвоздик не сможет поддержать Усика в дебютном бою в супертяжах

Фото: Гвоздик с Усиком в Харькове (instagram.com/alex_gvozdyk)

Чемпион WBC готовится к бою против Бетербиева

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик сообщил, что не сможет посетить дебютный бой своего друга Александра Усика в супертяжелом дивизионе. Об этом он написал в своем Instagram.

Украинский полутяжеловес в данный момент готовится к объединительному поединку против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева, который состоится 18 октября 2019 года в Филадельфии.

Несмотря на это, Гвоздик пожелал удачи Усику и пообещал поддерживать его дистанционно.

"В связи с тренировочным процессом не могу приехать и лично поддержать, но буду смотреть и болеть за моего друга! Саня удачи! Делай, как умеешь!" - подчеркнул Гвоздик.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко посетят титульный бой в полутяжелом весе Гвоздика против россиянина.

Сам Усик проведет свой поединок в Чикаго 12 октября на Wintrust Arena. Он дебютирует в супертяжелом дивизионе в поединке против Чазз Уизерспуна. Накануне украинец и американец провели открытые тренировки.

Ломаченко предыдущий поединок провел 31 августа, победив Люка Кэмпбелла за титул чемпиона мира по версии WBC. Также украинец владеет титулами по версиям WBA и WBO.