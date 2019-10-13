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Служу народу України: Усик поговорив із Зеленським після бою в США (відео)

STYLERЖиття    13.10.2019 - 16:24
Служу народу України: Усик поговорив із Зеленським після бою в США (відео)
Усик поговорив по телефону із Зеленським після бою в Чикаго (фото: instagram.com/usykaa)

Після першої перемоги в суперважкій вазі Усик поговорив із Зеленським

Український боксер Олександр Усик здобув першу перемогу в поєдинку, який він провів у суперважкій вазі. Після перемоги над американцем Усик поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Відео розмови опубліковано в Instagram.

Спортсмен подякував главі держави за вітання і зазначив, що бій проходив у міні Україні. Так він охарактеризував місто Чикаго, в якому проживає багато наших співвітчизників.

Усик поговорив по телефону із Зеленським після бою в Чикаго (відео: instagram.com/lomus_official)

"Служу народу України. Доброго дня, ми поїхали далі", - зазначив спортсмен.

Усик нагадав президенту, що в наступні вихідні український боксер Олександр Гвоздик проведе поєдинок з російським чемпіоном Артуром Бетербієвим.

Бій відбудеться 18 жовтня в США і Усик розповів Зеленському, що поїде підтримувати нашого спортсмена.

Нагадаємо, що 12 жовтня (13 жовтня за київським часом) Усик виграв бій у американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом після 7 раунду. Команда Візерспуна відмовилася від продовження бою.

У 6-7 раундах Усик почав працювати на потужних обертах, американець тримав оборону як міг, але було помітно, що він дуже втомився, і постійно притискався до канатів.

Раніше чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик заявив, що не зможе відвідати перший бій свого друга Олександра Усика в суперважкій вазі.

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