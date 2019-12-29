Слезы радости: появилось трогательное видео встречи освобожденного из плена с матерью

Обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО состоялся 29 декабря по формуле 120 от Киева и 80 от боевиков "Л/ДНР". Процесс происходил на КПВВ "Майорск" под Горловкой в Донецкой области.

Ожидается, что освобожденные из плена украинцы прибудут в аэропорт Борисполь около восьми вечера.

Вскоре после выхода из автобусов уже бывших пленников покормили и дали телефоны, чтобы они могли связаться с родными.

Также на место встречать своего сына приехала мама Ивана Катышева Татьяна. В сети показали видео эмоциональной встречи.

"Не верила до сих пор, пока не увидела его. Дотронуться хотела, обнять его, поцеловать... Слезы радости", - призналась женщина, обнимая сына, который почти 3 года пробыл в плену.

Обмен пленными 29 декабря - мать встретилась со своим сыном (Фото: скриншот)

Она рассказала, что в 2017 году приезжала сюда на КПВВ "Майорск", когда должен был быть обмен, но тогда он не состоялся.

"Почему-то вычеркнули из списков... и до этой минуты я не верила", - плачет она от счастья.

Обмен пленными 29 декабря - мать встретилась со своим сыном (Фото: twitter.com/APUkraine)

Видео: Мать встретилась со своим сыном, освобожденным из плена боевиков

Один из 35 освобожденных "ЛНРовцами" 35-детний луганчанин Александр Данильченко рассказал журналистам, что уже позвонил маме и поделился радостной новостью.

Она рассказал, что был схвачен боевиками 17 февраля 2017 года в своем родном городе за то, что решил бороться "против "ЛНРовского" беспредела".

"Начали действовать не против солдат, а против их вышки, так сказать корня этого всего, тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск", - сказал Данильченко.

Обмен пленными 29 декабря (Фото: Telegram-канал Черговий ООС)

Он также рассказал, что боевики его пытали, чтобы выбить информацию, а после этого - спустя 15 месяцев подвалов "МГБ ЛНР", отправили в тюрьму.

"Ну вот, мы теперь в Украине, дома. Очень рад, счастлив! Только что звонил матери, обрадовал. Мать в слезах, контролирует давление", - добавил Александр.

Видео: Обмен пленными 29 декабря - украинец рассказал, что пережил в неволе

Видео: Обмен пленными 29 декабря