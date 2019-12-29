Сльози радості: з'явилося зворушливе відео зустрічі звільненого з полону з матір'ю

Обмін полоненими між українською стороною та представниками ОРДЛО відбувся 29 грудня за формулою 120 від Києва та 80 від бойовиків "Л/ДНР". Процес відбувався на КПВВ "Майорск" під Горлівкою в Донецькій області.

Очікується, що звільнені з полону українці прибудуть в аеропорт Бориспіль близько восьмої вечора.

Незабаром після виходу з автобусів вже колишніх бранців нагодували і дали телефони, щоб вони могли зв'язатися з рідними.

Також на місце зустрічати свого сина приїхала мама Івана Катишева Тетяна. У мережі показали відео емоційної зустрічі.

"Не вірила досі, поки не побачила його. Доторкнутися хотіла, обняти його, поцілувати... Сльози радості", - зізналася жінка, обіймаючи сина, який майже 3 роки пробув у полоні.

Обмін полоненими 29 грудня - мати зустрілася зі своїм сином (Фото: скріншот)

Вона розповіла, що в 2017 році приїжджала сюди на КПВВ "Майорск", коли мав бути обмін, але тоді він не відбувся.

"Чомусь викреслили із списків... і до цієї хвилини я не вірила", - плаче вона від щастя.

Обмін полоненими 29 грудня - мати зустрілася зі своїм сином (Фото: twitter.com/APUkraine)

Відео: Мати зустрілася зі своїм сином, звільненим з полону бойовиків

Один із 35 звільнених "ЛНРівцями" 35-детний луганчанин Олександр Данильченко розповів журналістам, що вже зателефонував мамі та поділився радісною новиною.

Він розповів, що був схоплений бойовиками 17 лютого 2017 року в своєму рідному місті за те, що вирішив боротися "проти "ЛНРівського" свавілля".

"Почали діяти не проти солдатів, а проти їх вишки, так би мовити кореня цього всього, тих людей, які вбивали і грабували в 2014 році наш рідний Луганськ", - сказав Данильченко.

Обмін полоненими 29 грудня (Фото: Telegram-канал Черговий ООС)

Він також розповів, що бойовики його катували, щоб вибити інформацію, а після цього - через 15 місяців підвалів "МГБ ЛНР", відправили до в'язниці.

"Ну ось, ми тепер в Україні, вдома. Дуже радий, щасливий! Щойно телефонував матері, порадував. Мати в сльозах, контролює тиск", - додав Олександр.

Відео: Обмін полоненими 29 грудня - українець розповів, що пережив у неволі

Відео: Обмін полоненими 29 грудня