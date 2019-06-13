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Скрывает печальный секрет: Меган Маркл недовольна королевской жизнью

STYLERПерсоны    13.06.2019 - 07:45
Скрывает печальный секрет: Меган Маркл недовольна королевской жизнью
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Маркл была замечена в подавленном состоянии

У Меган Маркл, которая была обижена принцем Гарри во время знаменного марша, кажется, не все так гладко в жизни. Эксперты утверждают, что герцогиня несчастна и тому есть ряд подтверждений. Об этом информирует New Idea.

О том, что она скрывает свой печальный секрет, свидетельствуют ее наряды. Первый и основной сигнал - цвет костюмов, которые в последнее время примеряет Сассекская.

Например, торжество в честь дня рождения королевы Елизаветы ІІ она посетила в темном синем костюме и шляпке в тон. Выбор такого цвета эксперты связывают с ее внутренним состоянием, ведь ранее герцогиня отмечала тот факт, что носит темное, когда чувствует себя плохо.

Также в интервью InStyle в 2015 году Меган признавалась, что одежда является отражением ее чувств. "Если вы влюблены, вы, вероятно, собираетесь носить вещи, которые заставляют вас чувствовать себя более романтично, когда вы их надеваете", – поделилась герцогиня.

Скрывает печальный секрет: Меган Маркл недовольна королевской жизньюМеган Маркл (фото: GettyImages)

Ранее Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

Мы сообщали, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

А также о том, что Меган Маркл предложили интересную должность в британском Vogue.

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