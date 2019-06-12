ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл предложили интересную должность в британском Vogue

STYLERПерсоны    12.06.2019 - 10:49
Меган Маркл предложили интересную должность в британском Vogue
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл станет приглашенным редактором популярного журнала

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в скором времени выйдет из декретного отпуска после рождения сына. К такому выводу пришли журналисты, когда узнали, что Маркл займется подготовкой номера британского Vogue вместе с главным редактором, 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

Супруга принца Гарри согласилась стать приглашенным редактором сентябрьского номера модного глянца. Поговаривают, что Меган не ограничится номинальной ролью приглашенной звезды.

"Меган выразит на страницах журнала собственное мнение и привлечет влиятельных женщин, которые напишут эссе",- сообщил источник.

Меган Маркл предложили интересную должность в британском VogueМеган Маркл (Фото: vox.com)

В этом специальном номере Vogue также появятся новые снимки герцогини из Фрогмор-коттедже, куда она переехала с мужем незадолго до рождения первенца Арчи.

К слову, до романа с принцем Гарри Меган вела блог, где много писала о себе, здоровом образе жизни и обменивалась мнениями с читательницами. А потому есть предположения, что герцогиня сможет подготовить нечто интересное.

Напомним, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Миддлтон в списке отсутствовала.

Ранее сообщалось, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель указал на основную причину по которой Маркл решила покинуть Великобританию. Оказывается, в этом кроется не только желание показать сына своим родственникам.

А также о том, что ранее все узнали о вранье Маркл. Герцогиня пыталась солгать общественности, о чем рассказал ее друг.

Слились в очередном поединке: Маркл и Миддлон снова столкнулись лбами Едва не расплакалась: принц Гарри приструнил Меган Маркл
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь