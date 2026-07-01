ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters

14:23 01.07.2026 Ср
2 хв
Чому Київ не отримав гроші навіть після розблокування всієї суми?
aimg Юлія Капітонова
Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністр оборони України Михайло Федоров непублічно звернувся до ЄС із проханням спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на оборонні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як виявилося, Федоров надіслав європейським союзникам спеціального листа. Він датований 26 червня 2026 року.

У ньому міністр нагадав Брюсселю, що загальні оборонні потреби України цьогоріч сягають близько 136 млрд євро. Бюджет країни може покрити лише 53 млрд із цієї суми.

Окрім того, ще 28,3 млрд будуть виділені з фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри це, наразі грошей все одно бракує.

Саме тому Федоров непублічно звернувся до Європейського фонду миру з проханням виділити 6,6 млрд євро на оборонні потреби України.

У листі міністра вказано, що саме Фонд може здійснити "один із найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року".

Федоров також наголосив, що кошти потрібно спрямувати саме туди, "де вони зможуть згенерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект".

До речі, ще 19 червня український лідер Володимир Зеленський публічно закликав Брюссель оперативно виділити Києву розблоковані 6 млрд євро з Європейського фонду миру. Проте рішення досі не ухвалили.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, міністр оборони Михайло Федоров попередив про доленосний момент в російсько-українській війні.

Окрім того, він підтвердив, що Київ і Париж обговорюють ліцензію на виробництво ракет SCALP.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше прокоментував чутки про конфлікт з очільником МО Михайлом Федоровим.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Михайло Федоров Війна Росії проти України
Новини
Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters
Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну