Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters

Міністр оборони України Михайло Федоров непублічно звернувся до ЄС із проханням спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на оборонні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як виявилося, Федоров надіслав європейським союзникам спеціального листа. Він датований 26 червня 2026 року.

У ньому міністр нагадав Брюсселю, що загальні оборонні потреби України цьогоріч сягають близько 136 млрд євро. Бюджет країни може покрити лише 53 млрд із цієї суми.

Окрім того, ще 28,3 млрд будуть виділені з фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри це, наразі грошей все одно бракує.

Саме тому Федоров непублічно звернувся до Європейського фонду миру з проханням виділити 6,6 млрд євро на оборонні потреби України.

У листі міністра вказано, що саме Фонд може здійснити "один із найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року".

Федоров також наголосив, що кошти потрібно спрямувати саме туди, "де вони зможуть згенерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект".

До речі, ще 19 червня український лідер Володимир Зеленський публічно закликав Брюссель оперативно виділити Києву розблоковані 6 млрд євро з Європейського фонду миру. Проте рішення досі не ухвалили.