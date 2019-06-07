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Маркл и Миддлтон снова в ссоре: что произошло между герцогинями

STYLERПерсоны    07.06.2019 - 15:01
Маркл и Миддлтон снова в ссоре: что произошло между герцогинями
Маркл и Миддлтон снова в ссоре (фото: коллаж РБК-Украина)

Маркл приняла решение покинуть Великобританию

Меган Маркл и Кейт Миддлтон в очередной раз оказались в центре скандала. Так, герцогиня Сасексская приняла решение покинуть Великобританию, поскольку не хочет находиться в тени Кейт. 

Вскоре Маркл уедет в США вместе с принцем Гарри и сыном Арчи. Светский обозреватель Роб Шутер отметил, что причина решения Маркл кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Шутер считает, что герцогиня уезжает и по той причине, чтобы не находиться в тени Кейт Миддлтон. "Меган знает, что если она останется в Британии, то всегда будет на вторых ролях. Она не из тех девушек, которые готовы довольствоваться этим. И ищет решение", - заявил он.

Маркл и Миддлтон снова в ссоре: что произошло между герцогинямиФото: (Маркл и Миддлтон снова в ссоре (фото: коллаж РБК-Украина)

Также по его словам, Гарри и Меган, благодаря своей известности, могут стать неофициальными королем и королевой Америки.  

Напомним, что Дональд Трамп, который недавно назвал Меган Маркл противной, заверил, что он с большим уважением относится к герцогам Сассекским.

Мы писали о том, что стало известно, какие тайны скрывают Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

А также о том, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

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