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Приховує сумний секрет: Меган Маркл незадоволена королівським життям

STYLERПерсони    13.06.2019 - 07:45
Приховує сумний секрет: Меган Маркл незадоволена королівським життям
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Маркл була помічена в пригніченому стані

У Меган Маркл, яка була ображена принцом Гаррі під час знаменного маршу, здається, не все так гладко в житті. Експерти стверджують, що герцогиня нещасна і тому є ряд підтверджень. Про це інформує New Idea.

Про те, що вона приховує свій сумний секрет, свідчать її вбрання. Перший і основний сигнал - колір костюмів, які останнім часом приміряє Сасекська.

Наприклад, торжество в честь дня народження королеви Єлизавети ІІ вона відвідала в темному синьому костюмі та капелюшку в тон. Вибір такого кольору експерти пов'язують з її внутрішнім станом, адже раніше герцогиня відзначала той факт, що носить темний, коли відчуває себе погано.

Також в інтерв'ю InStyle в 2015 році Меган зізнавалася, що одяг є відображенням її почуттів. "Якщо ви закохані, ви, ймовірно, збираєтеся носити речі, які змушують вас відчувати себе більш романтично, коли ви одягаєте їх", – поділилася герцогиня.

Приховує сумний секрет: Меган Маркл незадоволена королівським життямМеган Маркл (фото: GettyImages)

Раніше Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

Ми повідомляли, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

А також про те, що Меган Маркл запропонували цікаву посаду в британському Vogue.

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