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Меган Маркл неожиданно получила новый титул

STYLERПерсоны    08.06.2019 - 14:35
Меган Маркл неожиданно получила новый титул
Меган Маркл получила новый титул (фото: GettyImages)

Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании

Меган Маркл неожиданно получила новый титул. Так, глянцевый журнал Vogue, который ежегодно публикует рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, назвал герцогиню Сассекскую современной принцессой, которая владеет "революционной" силой. 

В рейтинг, который был опубликован 7 июня на сайте британского Vogue, внезапно попала жена принца Гарри. По версии журнала, решение Меган и Гарри не афишировать рождения их ребенка является достаточно революционным.

Также отмечается стремлении герцогини вести здоровый образ жизни и ее феминистские идеалы, которыми она была известна еще до знакомства с принцем Гарри.

Меган Маркл неожиданно получила новый титулМеган Маркл (фото: GettyImages)

Кроме герцогини, в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, модель Наоми Кэмпбелл, корреспондент BBC Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, певица Джорджа Смит и другие.

Напомним, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Мы писали, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

А также о том, что ранее друг Маркл проговорился о вранье герцогини.

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