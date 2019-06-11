Едва не расплакалась: принц Гарри приструнил Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл была обижена принцем Гарри во время знаменного марша

Меган Маркл влипла в неприятную ситуацию: на балконе Букингемского дворца во время знаменного марша принц Гарри одернул свою супругу и сделал замечание, призвав тем самым к порядку.

8 июня торжественно прошел день рождения Елизаветы II. В этот день должна была выйти в свет впервые после родов Меган Маркл. Герцогиня приехала в Букингемский дворец в одной карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.

Когда все члены королевской семьи собрались, то вышли на балкон дворца, чтобы наблюдать за парадом. На балконе перед подданными герцог и герцогиня Сассекские стояли в дальнем левом углу, однако это не помешало камерам заснять малоприятный инцидент.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

В какой-то момент Меган решила повернуться к мужу, который как раз с кем-то беседовал, но тут же получила от него первое резкое замечание. С растерянной улыбкой Маркл на несколько секунд вновь повернулась лицом к людям, но потом поменяла позицию и встала боком, видимо для того, чтобы поучаствовать в разговоре, который вел Гарри. Тут принц сделал ей очередное замечание, недовольно поджав губы, что явно говорило о его раздражении в тот момент.

При этом сам принц, который обычно выглядит довольно позитивно и улыбчиво, выглядел весьма грозно.

Напомним, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

Ранее сообщалось, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Мы писали, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.