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Скованные цепью влюбленные из Харькова провели неделю: многое научились делать вдвоем

Автор: Роман Мирончук

Пара влюбленных из Харькова сковала себя цепями в День святого Валентина. Они приехали в Киев и заявили, что хотят так прожить три месяца. Пока что прошла только неделя, и за это время они научились многое делать вдвоем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они многое делают вдвоем, но вот готовить еду со скованными руками так и не научились. Поэтому немного сбросили вес, но зато у них добавилось подписчиков в сети. Пара признается, что не надеялись на такую славу в сети, но быстро наняли себе пиарщика.

После недели на руке у девушки появилась повязка, поскольку ей железными путами разодрало раны, которые появились во время приваривания к парню.

За неделю Виктория начала разбираться, где в авто какой бачок. Александр - научился ей делать укладки. Они планируют начать больше зарабатывать.

Стоит отметить, что молодой человек продает авто через интернет, а девушка занимается наращиванием ресниц, но к своей работе она пока что еще не вернулась. При этом она уже готовится к работе и тренируется.

У пары амбициозная цель - они хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

При этом некоторые трудности они просчитали наперед. К примеру, чтобы раздеваться, они заранее вшили молнии в рукава на одежде.

Пара из Харькова сковала себя цепью и научилась многое делать вдвоем (видео: YouTube)

Напомним, украинский мастер макраме связал велосипед и попал в Книгу рекордов.

Ранее львовяне на воздушном шаре облетели Карпаты и попали в Книгу рекордов Украины.

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