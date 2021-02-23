Скованные цепью влюбленные из Харькова провели неделю: многое научились делать вдвоем

Они многое делают вдвоем, но вот готовить еду со скованными руками так и не научились. Поэтому немного сбросили вес, но зато у них добавилось подписчиков в сети. Пара признается, что не надеялись на такую славу в сети, но быстро наняли себе пиарщика.

После недели на руке у девушки появилась повязка, поскольку ей железными путами разодрало раны, которые появились во время приваривания к парню.

За неделю Виктория начала разбираться, где в авто какой бачок. Александр - научился ей делать укладки. Они планируют начать больше зарабатывать.

Стоит отметить, что молодой человек продает авто через интернет, а девушка занимается наращиванием ресниц, но к своей работе она пока что еще не вернулась. При этом она уже готовится к работе и тренируется.

У пары амбициозная цель - они хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

При этом некоторые трудности они просчитали наперед. К примеру, чтобы раздеваться, они заранее вшили молнии в рукава на одежде.

Пара из Харькова сковала себя цепью и научилась многое делать вдвоем (видео: YouTube)